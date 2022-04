কলকাতা, 29 এপ্রিল : অনুব্রত মণ্ডলের গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad's Reaction on Anubrata) ৷ শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করতে পারেন যাঁরা, সেই তালিকায় অনুব্রত মণ্ডলের নাম নেই (Firhad says Anubrata Mandal does not have the permission to have a Red Beacon in his car) ৷ সেই কারণে যদি অনুব্রত মণ্ডল তাঁর গাড়িতে লালবাতির ব্যবহার করেন, তাহলে তা খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দিনকয়েক আগে সিবিআইয়ের (CBI) কাছে হাজিরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (TMCs Birbhum President Anubrata Mandal) ৷ সিবিআই অফিসে না গিয়ে তিনি সোজা চলে যান এসএসকেএমে ৷ সেখানে তিনি ভর্তি হন৷ লালবাতি ব্যবহার করা গাড়ি থেকে নেমেই হাসপাতালে যান অনুব্রত ৷

সেখান থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়৷ প্রশ্ন ওঠে, গাড়িতে কি লালবাতি ব্যবহার করতে পারেন অনুব্রত মণ্ডল ? যদিও বিতর্ক চলাকালীন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট গাড়ি থেকে লালবাতি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তার পরও বিতর্ক থামেনি ৷ বরং কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা ৷

এই পরিস্থিতিতে অনুব্রত মণ্ডলের গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভার সদস্য তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে (Mayor of Kolkata Firhad Hakim) ৷ তিনি জানান, লালবাতি, নীলবাতি গাড়ির তালিকায় নেই অনুব্রত মণ্ডলের নাম । বাতি ব্যবহার করলে খুলে দিক ।

অনুব্রতর গাড়িতে লালবাতি নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য

ফিরহাদ পরিবহণ মন্ত্রী ৷ নিজের দফতরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘পরিবহণ দফতর থেকে একটা নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন বেআইনিভাবে লালবাতি, নীলবাতি ব্যবহার না করার বিষয়ে । কারা লালবাতি ব্যবহার করবে তার একটা বেসিক গাইডলাইন গভর্নমেন্টের তরফ থেকে নোটিফিকেশন করে এর আগেও আমরা জানিয়ে দিয়েছি । আমরা পুলিশ-প্রশাসনকে বলেছি, এই বিষয়ে কঠোর হতে । ‌নীলবাতি, লালবাতির আবার অপব্যবহার হচ্ছে । এখনই বন্ধ করুন । নোটিফিকেশন ছাড়া যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁদের শুধু বাতি খোলা নয়, গাড়িটা সিজ করতে হবে ।’’

কিন্তু লালবাতি ব্যবহারকারীদের আটকাবে কিভাবে পুলিশ ? এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘এটা ইন্টারোগেশন করার ব্যাপার নয় । আমরা যেমন পাব না । মিনিস্টার, মেয়র নীলবাতি লালবাতি পাবে না । ‌আমাদের গাড়িতে থাকা বেআইনি । পুলিশ এটা দেখে নেবে । কারা কিরকম ভিআইপি পুলিশ তাঁদেরকে চেনে । যেমন চিফ সেক্রেটারি নীলবাতি পাবেন । ‌সেগুলো দেখে নিয়ে সমস্ত নোটিফিকেশন করা আছে । দরকার হলে আমি আর একবার পাঠিয়ে দিচ্ছি । এটা দেখে নিয়ে আমাদের এটা কে দ্রুত বন্ধ করতে হবে ।’’

তিনি ভুয়ো আইএএস কাণ্ডের উদাহরণ টানেন ৷ এমন ঘটনা সামনে এলে তবেই সকলে হইচই করেন বলেও দাবি করেন ৷ কিন্তু তাঁর মতে সব সময়ই এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে ৷

