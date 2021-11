কলকাতা, 28 নভেম্বর : "ত্রিপুরায় নির্বাচনের নামে যা হয়েছে সেটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। (there was no vote in Tripura, there was a farce in the name of election)" ৷ ত্রিপুরার পৌর নির্বাচনে (Tripura Municipal Election) বিজেপির জয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রবিবার এভাবেই গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম ৷

এদিন কলকাতা পৌরভোটের প্রচারে বেরিয়েছিলেন ফিরহাদ ৷ প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “ত্রিপুরায় কোনও নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। বাংলার মানুষ এরকম নন। আমরা বিশ্বাস করি, সবার উপরে মানুষ সত্য। যদি বাপের ব্যাটা হয়ে থাকত, তবে বিপ্লব দেব ভোটে লড়ত দিত, বুঝতে পারত কত ধানে কত চাল, সাপ ভয় পেয়ে দংশায় আর বিজেপি ভয় পেয়ে ভোটটাই করতে দেয়নি। এখানে ভোটটাই হয়নি।”

তবে ত্রিপুরায় এদিনের ফলাফলে দেখা গিয়েছে ত্রিপুরা নগর নিগমের ভোটে খাতা খুলেছে তৃণমূল। শুধু খাতা খোলাই নয়, সেখানে বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং সিপিএম-কে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর দল। আমবাসায় একটি আসনে জয়ীও হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ মাত্র আড়াই মাস আগে ত্রিপুরায় পা রেখে সেখানে দলের এই ফলাফল যথেষ্ট আশাপ্রদ বলে মনে করছেন ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হিংসা ও আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসের উপর না-হলে ত্রিপুরার পৌরভোটের ফল অন্যরকম হত ৷ তবে এই ফল নিয়ে এদিন রাজ্যের শাসকদলকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপির সর্বভারতীয়-সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। হেস্টিংসের বিজেপি কার্যালয় থেকে তাঁদের কটাক্ষ, "অশান্তিকারী দলকে সমর্থন করেননি ত্রিপুরার মানুষ। তাই তাঁদের অভিনন্দন।

এদিন বারুইপুরে অন্য একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে কলকাতা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর পার্থ মিত্রের দল ছাড়া জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দিয়ে তিনি ফিরহাদ হাকিম বলেন, "পার্থবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ উনি বলেছেন, তৃণমূলের আগেও ছিলেন এখনও আছেন ৷ তৃণমূল ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসভার ভোটের জন্য ৮ নম্বর ওয়ার্ডের যে প্রার্থী ঠিক করেছেন সেই প্রার্থীর হয়েই উনি ভোট প্রচার করবেন। তাঁর তৃণমূল ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। "