কলকাতা, 19 মার্চ : কলকাতা থেকে জেলা, রোজই কোথাও না কোথাও গুলি করে খুনের খবর সামনে আসছে (Recent Murders in Bengal) ৷ নিহতদের তালিকায় জনপ্রতিনিধি থেকে সাধারণ মানুষেরও নাম রয়েছে ৷ এই নিয়ে যখন ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মনে, প্রশ্ন তুলছে বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস ৷ ঠিক সেই সময় রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম হেভিওয়েট নেতা ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য, ‘‘যদি এমন হয় কোথাও গুলি চলবে না, কোনও দুষ্কৃতী থাকবে না, তা হলে তো পুলিশই উঠে যাবে । তা হলে তো আদালতই উঠে যাবে (Firhad Hakim Controversial Remarks on Recent Murders in Bengal) ।’’

প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে গুলি করে খুন করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে (Panihati TMC Leader Murder Case) ৷ পুরুলিয়ার ঝালদায় খুন হয়েছেন কংগ্রেসের কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Leader Murder Case) ৷ খাস কলকাতার রিজেন্ট পার্ক ও তিলজলায় চলেছে গুলি ৷ রিজেন্ট পার্কে একজন নিহত হয়েছেন ৷

যা নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা (Opposition Parties Attacks TMC on Recent Murders Issue) ৷ বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য যেমন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ বলেছেন, ‘‘রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই । বাম আমলে প্রশাসন ও শাসকদলের সূক্ষ্ম বিভাজন ছিল ৷ সেটা এই আমলে তৃণমূল কংগ্রেস মুছে দিয়েছে । কোথাও থানা চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, কোথাও শাসক দল চালাচ্ছে পুলিশ ।’’

বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ ফিরহাদ হাকিম (Kolkata Mayor Firhad Hakim) ৷ তাঁর কথায়, ‘‘একটা, দু’টো ঘটনা হতেই পারে । আমরা তো বারবারই সে কথা বলি ।’’ এর পরই তাঁর সেই বিস্ফোরক সংযোজন, ‘‘যদি এমন হয় কোথাও গুলি চলবে না, কোনও দুষ্কৃতী থাকবে না, তা হলে তো পুলিশই উঠে যাবে । তা হলে তো আদালতই উঠে যাবে ।’’

পাশাপাশি তাঁর দাবি, ‘‘অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল আছি আমরা । কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে শার্প শুটার আসবে না, গুলি আসবে না, বোমা আসবে না, সেভাবে সীমানা আটকানো যায় নাকি দেশের মধ্যে ? দেশের সীমান্তে যেভাবে তল্লাশি করি, দেশের ভিতর রাজ্যগুলির সীমানায় তা কি করা যায় ? তাই এগুলি হবেই । তবে আমরা নজরদারি চালাচ্ছি । পুলিশও যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে । যাতে এই সাহসটা আর কেউ না পায় ।”

একই সঙ্গে তিনি বাম আমলের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন ৷ ফিরহাদের বক্তব্য, ‘‘বাম আমলে প্রতিদিন জঙ্গলমহল জ্বলত । রোজ কত লোক মারা যেত । বাম আমলের তুলনায় বা অন্য রাজ্যের তুলনায় ভালো আছি ।’’

ফিরহাদ শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীই নন, কলকাতার মেয়রও ৷ তাই তাঁর এই বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷ বিরোধীদের বক্তব্য, ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের মন্ত্রী, তিনি পুলিশকে আরও কড়া হওয়ার বার্তা না দিয়ে, দুষ্কৃতী থাকবে বলে প্রশ্রয় দিচ্ছেন । তাই এরাজ্যে যা ঘটেছে, তাতে দুষ্কৃতীরা আগামি দিনে আরও উৎসাহিত হবে ।

