কলকাতা, 7 মে : ফ্ল্যাটের নকশাকার অনুমোদন থেকে ফ্ল্যাট বিক্রি পর্যন্ত এবার পৌর কর চোকাতে হবে প্রমোটারকে । ফ্ল্যাট বিক্রির পরে ক্রেতার নামও পৌরনিগমে প্রমোটারকেই জানাতে হবে, না-হলে ওই ফ্ল্যাটের কর দিতে হবে তাঁকেই (Firhad says from design approval to sale the flat promoter to be responsible for property tax) ।

কলকাতা পৌরনিগম এলাকায় কোনও ব্যক্তি বহুতল করার জন্য প্রমোটারকে জমি দিলে সেখানে জমির মালিক একটি বা দুটি ফ্ল্যাট পায়, কিন্তু বাকি ফ্ল্যাটগুলোর করের দায়ও তাঁর উপরই এসে পড়ে । এবার তেমনটা আর হবে না । কলকাতা পৌরনিগমের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত অসংখ্য অভিযোগ আসায় এবার সেই সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগ নিল পৌরনিগম । সেকথা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

এবার থেকে যখন প্রমোটার নকশা অনুমোদন করতে আবেদন জানাবে, তখন তাঁর নাম কর মূল্যায়নের তালিকায় তোলা হবে । যতদিন পর্যন্ত নির্মাণ কাজ ও ফ্ল্যাট বিক্রির প্রক্রিয়া চলবে ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জমির ও ফ্ল্যাটগুলির সম্পত্তি কর মেটাতে হবে প্রমোটারকেই । যাঁদের ফ্ল্যাট বিক্রি করবে প্রমোটার তাঁদের সম্পর্কে কলকাতা পৌরনিগমকে জানাবে প্রমোটার । না-হলে প্রমোটারকেই ওই ফ্ল্যাটগুলোর করের দায় বহন করতে হবে । কলকাতা পৌরনিগমের আধিকারিকরদের অবশ্য দাবি, এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি এবিষয়ে তবে পরিকল্পনা চলছে (Firhad Hakim announcement on Property Tax) ৷

এছাড়াও সারা বছর ধরে ক্যাম্প করে মিউটেশন করানো হবে কলকাতা পৌরনিগমের তরফে । নতুন বাড়িগুলি যেখানে হচ্ছে সেগুলোই গুরুত্ব দেওয়া হবে । রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মিউটেশন করে দেওয়া হবে । মিউটেশন ও কর মুল্যায়ন দুই করতে পারলে, কর দাতার তালিকায় প্রায় দেড় লক্ষ নতুন নাম যুক্ত হবে বলেই জানা গিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে । কোষাগারের হাল ফেরাতে আয়ের দিকে নজর দিয়েছে পৌর বোর্ড । আর পৌর আয়ের অন্যতম বড় অংশ আসে সম্পত্তিকর থেকেই । তাই সেদিকে এবার বাড়তি নজর কলকাতা পৌরনিগমের ।