কলকাতা, 28 জানুয়ারি : দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডের কাছে একটি তিনতলা বাড়িতে শুক্রবার আগুল লেগে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির (one died as fire breaks out at Dhakuria building) ৷ মৃতের নাম সৌম্য সেনগুপ্ত (48) ৷

জানা গিয়েছে, এদিন ওই বাড়ির দোতলায় আগুন লাগে ৷ গায়ে আগুন লেগে গুরুতর আহত হন ওই বাড়ির বাসিন্দা সৌম্য ৷ আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আহত সৌম্য সেনগুপ্তকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৷ আগুনের ধোঁয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েন পাশের ঘরে থাকা তাঁর বৃদ্ধ মা ৷ বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

কী করে আগুন লাগল তার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলে গিয়েছে ফরেন্সিক দল ৷