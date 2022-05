কলকাতা, 14 মে : দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার শহরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির অভিযোগ উঠছে ৷ শহরের বুকে সিন্ডিকেট রাজ এবং সেই সিন্ডিকেট রাজকে কেন্দ্র করেই মূলত হাতাহাতি গুলি চলা থেকে শুরু করে বোমাবাজির ঘটনা সামনে এসেছে অতীতে ৷ ফলে কলকাতার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তবে কি কলকাতায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে লালবাজার ? এমনকি শহরে গুন্ডা দমনে কোথাও একটা ব্যর্থ হচ্ছে লালবাজার, তা মেনেও নিয়েছেন আইপিএস মহলের বেশ কয়েকজন ৷ তাই লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে পুরনো অভিজ্ঞ আধিকারিকদের ফেরানো হচ্ছে (Experienced Officers are Being Sent Back to Lalbazar to Control Crime) ৷

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি থানার অফিসার ইনচার্জ পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগকে আরও সক্রিয় করার কাজ চলছে ৷ সাইবার ক্রাইম থানার অফিসার ইনচার্জ পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ মূলত সাইবার ক্রাইমের জ্ঞান রয়েছে এবং দীর্ঘকাল কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ অতীতেও কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন ৷ কিন্তু, বর্তমানে কোনও থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে রয়েছেন ৷ এই প্রকারের পুলিশ আধিকারিকদের ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন দফতরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে (Experienced Officers are Being Sent Back to Lalbazar to Control Crime) ৷

অভিযোগ উঠেছে সাইবার প্রতারণা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কলকাতায় ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশি সচেতনতা কমতি না থাকলেও, বিভিন্ন কায়দায় সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে সাইবার দস্যুরা ৷ ফলে সাইবারক্রাইম বিভাগকে ঢেলে সাজাতে চাইছে লালবাজার ৷ দীর্ঘদিন ধরে পর্ণশ্রী থানার অফিসার ইনচার্জ হিসাবে কাজ করছিলেন কলকাতা পুলিশের এক সময়ের দুঁদে গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিত সৌম্য ঠাকুর ৷ তাঁকে লালবাজারে ফেরানো হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে অ্যান্টি বার্গলারি বিভাগে দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে সৌম্য ঠাকুরের ৷

কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখায় কাজ করা একাধিক পুলিশ আধিকারিকদের থানা ইনচার্জের দায়িত্ব থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে আইপিএস মহলের একাংশের মত, বেশ কিছু দিন ধরে শহরে সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার ফলে যথেষ্ট সমালোচনায় পড়তে হয় লালবাজারকে ৷ মূলত লালবাজারের গোয়েন্দাদের সোর্স ও নেটওয়ার্ক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ ফলে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে দীর্ঘকাল কাজ করে আসা একাধিক অফিসার ইনচার্জ এবং সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকদের বিভিন্ন থানা থেকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে চাঙ্গা করতে চাইছে লালবাজার ৷