কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: শেষ হয়েছে মাধ্যমিকের (madhyamik 2022) টেস্ট পরীক্ষা । এ বার শুরু হবে রেজিস্ট্রেশনের পালা । এ বছর কনভেনরদের (exam conveners of madhyamik) দেওয়া হচ্ছে বাড়তি দায়িত্ব ৷ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও করোনাবিধি মানা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখবেন তাঁরা ৷

গত বছর করোনা আবহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছিল । তবে 2022 সালে হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা । এখনও পর্যন্ত সেটাই ঠিক রয়েছে ৷ তবে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তখন সেইমতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিল পর্ষদ এবং সংসদ । মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই শুরু হতে চলেছে মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন । করোনাকালে বাড়ানো হয়েছে মাধ্যমিকের পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা । রাজ্যের সবক'টি জেলা মিলিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এ বার থাকছে মোট 24 জন কনভেনর (exam conveners to be given additional responsibilities during madhyamik)। এই 24 জন আহ্বায়ককে দেওয়া হবে বাড়তি দায়িত্ব (additional responsibilities of exam conveners)।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও করোনা স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না তার উপর কঠোর নজরদারি চালাবেন এই কনভেনররা । ইতিমধ্যেই দেশে শুরু হয়েছে ওমিক্রন-এর প্রকোপ । সেই কারণে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না রাজ্য প্রশাসন । তাই পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর ।

আগামী বছর 7 মার্চ থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা । চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত । পরীক্ষা চলাকালীন কোনও শিক্ষক ছুটি নিতে পারবেন না বলে আগেই জানিয়েছে শিক্ষা দফতর । পার্শ্বশিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের পরীক্ষার ডিউটি দেওয়া যাবে না ।

