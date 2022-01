কলকাতা, 15 জানুয়ারি : চার পৌরনিগম নির্বাচনের নতুন নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ 22 জানুয়ারির পরিবর্তে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Election Commission announce new date of four municipal corporation election) ৷ শুক্রবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে 48 ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ করোনা পরিস্থিতিতে আগামী 22 জানুয়ারি চার পৌরনিগম নির্বাচন 4-6 সপ্তাহ স্থগিত রাখা যায় কি না, সে বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাল নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court ordered SEC to take a decision over postponement of Municipal ​Election yesterday) ৷

হাইকোর্টের নির্দেশের পরদিনই চার পৌরভোট তিন সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশকে সম্মান জানিয়েই নয়া নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে ভোট গণনার বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও কমিশন জানিয়েছে, আগামী সোমবার তারা গণনার দিনক্ষণ ঘোষণা করবে ৷ শনিবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখে রাজ্য সরকার জানায়, নির্বাচন পিছলে তাদের কোনও আপত্তি নেই ৷

আদালতের পরামর্শ ও রায়কে মান্যতা দিয়েই গতকালই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন বলে খবর। কমিশনের পক্ষ থেকে ভোট পিছোনর যে প্রস্তাব দেওয়া হয়, নবান্ন তাতেই সায় দেয়। নির্বাচন কমিশনকে 48 ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি মামলাকারী সমাজকর্মী বিমল ভট্টাচার্যকে অবিলম্বে করোনা পরিস্থিতির অবনতি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ এতে কমিশনের পক্ষে নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হতে পারে বলে নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।