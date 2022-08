কলকাতা, 17 অগস্ট: দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীর ডাক পেলেন 2014 সালের টেট চাকরিপ্রার্থীরা । এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর এবার আন্দোলনরত টেট চাকরিপ্রার্থীদর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার। আজ দুপুরে আন্দোলনরত টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চাকরিপ্রার্থীরা জানান, বিকাশভবন থেকে ফোন করে তাঁদের এই বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে টেট চাকরিপ্রার্থীদের এই বৈঠকে থাকতে পারেন শিক্ষা দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা (Senior officials of education department will also be present)।

প্রসঙ্গত, ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আন্দোলনরত এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন, তখন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন টেট চাকরিপ্রার্থীরাও। ভেবেছিলেন, সেদিন নিজের আন্দোলনের কথাও তুলে ধরবেন তাঁরা। তবে সেদিন কোনওভাবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা পাননি তাঁরা।

বরং অভিষেকের অফিসের সামনে সারারাত অবস্থান বিক্ষোভ করার পর সকালে লাঠিচার্জ করে পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় । তবে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তখনই আশ্বাস দিয়েছিলেন, টেট চাকরিপ্রার্থীদের কথাও অন্যদিন শোনা হবে। তিনি চাকরিপ্রার্থীদের লিখিতভাবে নিজেদের বক্তব্য জানাবার পরামর্শও দেন । এরপর শেষমেশ এবার আজ টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের ব্রাত্য।