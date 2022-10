কলকাতা, 12 অক্টোবর: ডেঙ্গির (Dengue in Kolkata) চোখরাঙানি যেন থামছে না । লেগে আছে মৃত্যুমিছিল । স্বাভাবিক ভাবেই এমন পরিস্থিতি কলকাতার পৌর প্রশাসনের কাছে যথেষ্ট মাথা ব্যাথার । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাউন্সিলরদের মাঠে নামার জন্য আগেই ডাক দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম । সেই বার্তা মেনেই নিজের এলাকায় ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি এলাকায় তৎপরতা দেখা গেল ৷ অবর্জনাময় বা আগাছায় ভরা এলাকায় ড্রোন মারফৎ মশার লার্ভা ধ্বংসকারী ওষুধ স্প্রে করা হল (Drone used in Kolkata to prevent Dengue)।

কলকাতার যে সমস্ত জায়গায় ডেঙ্গির (Kolkata Dengue Situation) প্রকোপ বাড়ছে, তার মধ্যেই রয়েছে উলটোডাঙার মুচিবাজার চত্বরের 13 নম্বর ওয়ার্ড । সেখানে মশাবাহিত রোগের যে প্রকোপ, তা খতিয়ে দেখার জন্য আজ উপস্থিত ছিলেন 13 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দ্য কিশোর রাউথ । তিনি 3 নম্বর বরোর চেয়ারম্যানও । এলাকার যে সমস্ত জায়গায় মশার উপদ্রব বাড়ছে, সেই সব জায়গায় ড্রোন উড়িয়ে খতিয়ে দেখা হল ঠিক কোন কোন এলাকায় নোংরা, আবর্জনা এবং জল জমে রয়েছে ৷ বাড়ির ছাদগুলিতে কোথাও জলের ট্যাংক খোলা রয়েছে কি না বা কোনও রকম জল জমে রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হয় । প্রত্যেকটি জায়গা ড্রোন ক্যামেরায় দেখে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্প্রে করা হয়েছে ।

আরও পড়ুন: মশা মারার মেশিন নিয়ে হাওড়া পৌরনিগমে বিজেপি, নাটক বলে কটাক্ষ মুখ্য প্রশাসকের

যাঁরা এ ব্যাপারে সচেতন নন, নজরদারি না করার জেরে যাঁদের ছাদে বা বাড়িতে, বাগান বা বন্ধ ঘরে মশার লার্ভা হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অনিন্দ্য রাউথ । যে সমস্ত জায়গায় ডেঙ্গির উপদ্রব বাড়ছে, সেই সমস্ত জায়গায় ইতিমধ্যেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য ডেঙ্গি সচেতনতামূলক ক্যাম্পের আয়োজনও করা হয়েছে ।