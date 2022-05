কলকাতা, 7 মে : শুক্রবার বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নৈশভোজ নিয়ে জোর জল্পনা রাজ্য-রাজনীতিতে ৷ তাহলে কি এবার সত্যিই রাজনীতিতে মহারাজ ? যদিও বেহালার বাসভবনে শাহী নৈশভোজের পর তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে পা দেওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক (Amit Shah dines at Sourav Ganguly residence yesterday) ৷ অমিত শাহকে উনি দীর্ঘদিন ধরে চেনেন ৷ যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এসেছেন, তাই নৈশভোজ নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাত ৷ দাবি করেছিলেন সৌরভ ৷ কিন্তু শাহী সাক্ষাতের পরদিন মহারাজের রাজনীতিতে পা-দেওয়ার জল্পনা উসকে দিলেন খোদ সৌরভ-জায়া ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় (Dona Ganguly provokes speculations on Sourav Ganguly's entry into politics) ৷

শনিবার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন সস্ত্রীক সৌরভ ৷ সেখানেই ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, রাজনীতিতে যোগ দিলে ভালই করবেন সৌরভ । মহারাজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা আগেও শোনা গিয়েছে ডোনার মুখে ৷ স্বভাবতই সৌরভ-জায়ার এদিনের মন্তব্যে জল্পনা আরও বাড়ল বৈকি ৷ গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সৌরভের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল ৷ সেই জল্পনা খানিক ডানা মেললেও বাস্তবের ধারে-কাছে ছিল না। কারণ বিসিসিআই সভাপতি যে এ ব্যাপারে সজাগ, তা বারেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ সৌরভ যে রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসকদলের সঙ্গে সখ্যতা নষ্ট করতে চান না, তা বারবার প্রমাণিত।

আরও পড়ুন : মহারাজের বাড়িতে শাহী-ডিনার সারলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এদিনও হাসপাতাল উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জল্পনার কোনও রাস্তায় হাঁটেননি ৷ বরং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আসলে সৌরভকে দলে পেতে চায় সব রাজনৈতিক দলই ৷ সরাসরি আহ্বান ছুড়ে না দিলেও তাঁর সঙ্গে সখ্যতা সবার ৷ প্রয়াত জ্যোতি বসু থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সকলেরই পরিকল্পনা বাংলার উজ্বল নক্ষত্রকে নিজেদের দলে সামিল করা। কিন্তু পরিকল্পনা এবং বাস্তবের মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কীনা ৷ উত্তর দেবে সময়।