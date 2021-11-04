Diwali Wishes : দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা মমতা-রামনাথ-রাহুলের
Diwali Wishes : দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা মমতা-রামনাথ-রাহুলের
কলকাতা, 4 নভেম্বর : কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই নিয়ে বৃহস্পতিবার তিনি দু’টি টুইট করেন ৷ প্রথমটিতে তিনি কালীপুজোর শুভেচ্ছা জানান ৷ আর দ্বিতীয়টিতে তিনি দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷
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Warm wishes to everyone on the auspicious occasion of Kali Pujo.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 4, 2021
May Maa Kali bless you and your loved ones with happiness, strength and wisdom.
মমতা ছাড়াও আরও অনেকেই এদিন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্য়মে দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও ৷
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दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रौशनी देता है- यही दीपावली का संदेश है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2021
अपनों के बीच दिवाली हो,
सबके दिलों को जोड़ने वाली हो!#HappyDiwali pic.twitter.com/zQY4nncbwZ
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, তাঁর দিদি ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে টুইট করে সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷
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दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। आइए, हम सब मिलकर, इस त्योहार को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्प लें।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 4, 2021