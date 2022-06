কলকাতা, 9 জুন : যত কাণ্ড যুবভারতীতে ! বুধবার সন্ধ্যায় এখানে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতে ঘটে অঘটন (disruption during India vs Cambodia Asian Cup qualifier match) ৷ চার মিনিট দেরিতে শুরু হয় কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত । যার ফলে পাঁচ মিনিটে দেরিতে শুরু হল ভারত-কম্বোডিয়া ম্যাচ (India vs Cambodia Match)।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগে তখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দুই দলের ফুটবলাররা । প্রথমে বাজে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত । কিন্তু তারপর কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের শুরুতেই যান্ত্রিক বিভ্রাট । প্রথমে বাজেনি কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত । প্রায় চার মিনিট অপেক্ষা করতে হল এরজন্য । শুরুতেই এই বিভ্রাট ঘটায় ম্যাচের কিক অফ টাইমও পেরিয়ে যায় । তারপর অবশেষে শুরু হয় কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত । গ্যালারি থেকে তখন শোনা যায় 'ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া' ধ্বনি । কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত বাজলেও, গান চলাকালীন কম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকা দেখানো সম্ভব হয়নি । এই বিভ্রাটের ফলে পাঁচ মিনিট দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ । শুধুই যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণে এই বিভ্রাট তা এখনও জানা যায়নি ।

তবে কম্বোডিয়া প্রথম থেকেই সমস্যার বেড়াজালে । এদেশে খেলতে এসে থাকার ব্যবস্থা, পছন্দ মত খাবার না পাওয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল কম্বোডিয়া শিবির । জাতীয় সঙ্গীতের সময় কেন দেশের পতাকা মাঠে থাকবে না তা নিয়ে আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তারা । ম্যাচের আয়োজকদের বিরুদ্ধে এএফসিকে তাদের অসন্তোষের কথাও জানায় কম্বোডিয়ার ফুটবল দল । পরিস্থিতি সামাল দিতে এএফসি দুঃখ প্রকাশ করে তাদের চিঠি পাঠায় এবং বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেয় । সেইমত কম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময় জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানোর ব্যবস্থা হয় । কিন্তু এদিনের ম্যাচেও একই বিভ্রাট । ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সময় তেরঙা পতাকা জায়ান্ট স্ক্রীনে দেখা গেলেও কম্বোডিয়ার সময় স্তব্ধ মিউজিক সিস্টেম এবং বন্ধ জায়ান্ট স্ক্রিন । মিনিট চারেক পরে মিউজিক সিস্টেমে কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজল কিন্তু জায়ান্ট স্ক্রীনে জাতীয় পতাকা সামান্য সময় দেখিয়ে ফের বন্ধ হয়ে যায় ।