কলকাতা, 20 মার্চ : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখলেন দিলীপ ঘোষ ৷ তারপরই জানালেন নিজের প্রতিক্রিয়া (Dilip Ghosh says every Indians should watch The Kashmir Files) ৷ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বলেন, "ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের দ্য কাশ্মীর ফাইলস দেখা উচিত ৷"

সারা দেশের সঙ্গে বাংলাতেও বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে চর্চা তুঙ্গে ৷ নব্বইয়ের দশকে উপত্যকা কাশ্মীরে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ঘটনা, পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরি হিন্দুদের বাস্তুহারা হওয়ার ঘটনা সুনিপুণ দক্ষতায় ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বুদ্ধা ইন আ ট্রাফিক জ্যাম', 'দ্য তাসকেন্ত ফাইলস' ছবির পরিচালক ৷ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে আলোড়ন ফেলেছে এই অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবি (The Kashmir Files smashing records in box office after got released) ৷ দেশের বিজেপি শাসিত বেশ কিছু রাজ্যে এই ছবির ক্ষেত্রে কর মকুব করা হয়েছে, পালটা এই ছবিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদের প্রোপাগান্ডা বলে বিরুদ্ধ মতপোষণ করছে বিরোধীরা ৷

এমতাবস্থায় শনিবার সল্টলেকের একটি প্রেক্ষাগৃহে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখেন দিলীপ ৷ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বলেন, "ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের দ্য কাশ্মীর ফাইলস দেখা উচিত (Dilip Ghosh says every Indians should watch The Kashmir Files) ৷ ইহুদিদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে তৈরি বহু সিনেমা মানুষ দেখেছে ৷ তেমনই কাশ্মীরী পন্ডিতদের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল, তা জানতে এই ছবি দেখা উচিৎ। ঢেকে রাখা ইতিহাস মানুষের জানার দরকার আছে ৷"

পাশাপাশি পানিহাটি-তিলজলায় গুলি চালনা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যেকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, হাওড়ায় আনিশ খানের হত্যাও ছোট ঘটনা ৷ একদিনে দু'জন কাউন্সিলরের হত্যাও ছোট ঘটনা ৷ এরকম ছোট ছোট ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশের অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছেন ওঁরা ।