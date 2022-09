কলকাতা, 15 সেপ্টম্বর : কলকাতার ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়ের ৷ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত কলকাতা পৌরনিগম ৷ জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (dengue situation in Kolkata is worried says Firhad Hakim)। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কাউন্সিলরদের পথে নামার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ করোনা সংক্রমণ কমতেই পুজোর মরশুমে ডেঙ্গি আতঙ্কে কাঁপছে মহানগর (Dengue in Kolkata)। যেভাবে ডেঙ্গি নিজের রূপ বদলে ক্রমে প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে তাতে উদ্বিগ্ন কলকাতা পৌরনিগম ও চিকিৎসকরা (dengue situation in Kolkata) ৷

মাসিক অধিবেশন শেষে বৃহস্পতিবার ডিঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে কাউন্সিলরদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম । পৌরনিগমের দাবি, আগে ডেন-1, ডেন-2 হত । এখন ডেঙ্গির ডেন-3 সংক্রমণ হচ্ছে ৷ এর সঠিক কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি নেই ৷ এখনও তৈরি হয়নি নির্দিষ্ট কোনও প্রটোকল । এই পরিস্থিতিতে মানুষের অসচেতনতা ও মশার লার্ভা যাতে না জন্মায় সেদিকেই নজর দিতে বলেছেন মেয়র ৷

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, "করোনা নিয়ে দু'বছর লড়েছি । এখন কলকাতায় নতুন সংক্রমণ । এবার ডেঙ্গি অনেক বেশি । ডেন-3 ৷ ভারত সরকারের জানা নেই চিকিৎসা কী ভাবে হবে । অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছে । আমরা হাত তুলে বসে থাকতে পারি না । বিষয়টি ভয়ের ৷ মানুষ এখনও সচেতন হচ্ছেন না । জমা জল পরিষ্কার করছেন না । পরিস্থিতি এখনই মাঠে নেমে না সামাল দিলে হাতের বাইরে চলে যাবে । তাই এদিন বৈঠকে প্রতিটি পৌর প্রতিনিধিদের রাস্তায় নামার কথা বলা হয়েছে ৷"

কলকাতায় ডেঙ্গির এই বাড়বাড়ন্ত নিয়ে মেয়র আরও বলেন, "পরিস্থিতি খারাপ হলে পুজো নষ্ট হয়ে যাবে । যেখানে প্রয়োজন গাপ্পি মাছ দিয়ে দেব বললে । অক্টোবর থেকে ঠান্ডা হবে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা কমবে । এই মাসখানেক জন্য কাউন্সিলররা রাস্তায় নামুন । ক্লাব, জনসংগঠনের সাহায্য নিন । আন্দোলনের রূপ দিন ডেঙ্গু মোকাবিলাকে ।" এই বৈঠকেই স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ ডেঙ্গির বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন । কাউন্সিলররা কী করবেন তার একটা প্রাথমিক নকশা বলে দেন তিনি (Firhad Hakim on dengue situation) ।

অতীন ঘোষ বলেন, "সংখ্যা বিচারে পৃথিবীর অনেক শহরের থেকে ভালো আছি আমরা । ডে 1, ডেন 2 জানি সকলে । 3,4 জানি না । অস্বাভাবিক ভাব । সিঙ্গাপুর প্রথম ধরতে পারে ডেন 3 এসেছে । কলকাতার 50টি নমুনার মধ্যে 35টি ডেন 3 । আগে 7-15 দিনে সংক্রমিত হত । এখন 3-5 দিনে । ডেঙ্গির চরিত্রের বদল আমাদের কাছে হুমকি । কলকাতায় 60 লক্ষ মানুষ । আরও বেড়েছে এখন জনসংখ্যা । দিনে ডেঙ্গির মশা কামরায় । এখন 1 কোটি 20 লক্ষ মানুষ শহরে থাকেন । কাঁচা পাকা মিলিয়ে 7.5 লক্ষ বাড়ি । এই শহরে ডেঙ্গি মোকাবিলা করা খুবই কঠিন । তাপমাত্রা কমলে ডেঙ্গি কমে । ডেঙ্গির মোকাবিলায় পরিকাঠামো আমাদের আছে । কর্মীদের কাজের তথ্য খতিয়ে দেখুন কাউন্সিলররা । যিনি রক্ত পরীক্ষা করছেন তাঁকে স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে । 144 জনকে আমরা ডাটা সংগ্রহ করতে যুক্ত করেছি ।"