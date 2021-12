কলকাতা, 1 ডিসেম্বর : কাঁথি নয়, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Leader of the Opposition in WB Assembly Suvendu Adhikari) বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মানহানির মামলা কলকাতার নগর দায়রা আদালতে স্থানান্তর করল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতির শুভাশিস দাশগুপ্ত আজ এই নির্দেশ দিয়েছেন ।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধিক মানহানিকর মন্তব্য করেছেন দাবি করে শাসকদল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) গত বছর বর্ধমান আদালতে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন । কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী ওই মামলার শুনানি বর্ধমান আদালতে না করে কাঁথি আদালতে মামলা স্থানান্তর করার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ।

আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, মামলাকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য গতবছর তৃণমূল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার পর খেজুরির সভা থেকে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বেশকিছু মানহানিকর মন্তব্য করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্যে । শুভেন্দু অধিকারীকে ক্ষমা চাইতে বলে আইনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী । কিন্তু ক্ষমা না চাওয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান আদালত একটি মানহানির মামলা করেন । তার কিছুদিনের মধ্যেই মামলাটি বর্ধমান আদালত থেকে কাঁথি নিম্ন আদালতে স্থানান্তর করার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । প্রথমে মামলাটি বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদের বেঞ্চে উঠলে বিচারপতি মামলার সমস্ত শুনানির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন ।

এদিন মামলাটি বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের বেঞ্চে উঠলে শুভেন্দু অধিকারীর তরফে আইনজীবী অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় ও বিল্লোদল ভট্টাচার্য জানান, শুভেন্দু অধিকারী এবং মামলাকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই বর্ধমানের লোক নন । পাশাপাশি যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ঘটনা ঘটেছিল খেজুরিতে ৷ তাই মামলা স্থানান্তরে সায় দিক কলকাতা হাইকোর্ট । যদিও কলকাতা হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত কাঁথি নিম্ন আদালত নয়, কলকাতার নগদ দায়রা আদালতে এই মামলার বিচারপর্ব চলবে বলে আজ নির্দেশে জানিয়েছে ৷ আগামী 14 জানুয়ারি নগদ দায়রা আদালতে হবে এই মামলার শুনানি ।

