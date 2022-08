কলকাতা, 18 অগস্ট: 2021 রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নজরে এসেছিল বিজেপি বিরোধী এক বিশেষ প্রচার ৷ যার মূল কথা ছিল, 'নো ভোট টু বিজেপি বা বিজেপি'কে একটিও ভোট নয় ৷' রাজ্যে বিজেপি'কে রুখতে সে সময় সিপিআইএমএল লিবারেশনের তরফে এই প্রচার চালানো হয়েছিল ৷ একাধিক নাগরিক মঞ্চ ও গণ-সংগঠন এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ 2021 এর বিধানসভা যুদ্ধ জয়ের পর এই প্রচার চালানোর জন্য সিপিআইএমএল লিবারেশনকে ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হল সিপিআইএমএল লিবারেশন (CPIML Liberation Criticise TMC) ৷

রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, এই প্রচারের জন্য বামেদের ভোট বাক্সে প্রভাব পড়েছিল এবং সিপিআইএমএল লিবারেশন নিজে লাভবান না হলেও তৃণমূলের ভোটবাক্স সেই লাভের গুড় পেয়েছিল ৷ কিন্তু এবার তৃণমূলের সমালোচনায় সরব হলেন সিপিআইএমএল লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটে জিতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তৃণমূল ৷ রাজ্যে অপশাসন চলছে ৷ তাই পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে একটুও জমি ছাড় দেওয়া হবে না ৷

তৃণমূল বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, ক্ষোভ প্রকাশ সিপিআইএমএল লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর

লিবারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর (CPIML Liberation General Secretary Dipankar Bhattacharya) দাবি, "মানুষের রায়ে জিতে এসে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তৃণমূল । আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে একটুকুও ছাড় নয় । বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে অপশাসন চলছে ৷ তাই বিজেপি'কে ভোট নয়, তৃণমূলকেও ছাড় নয় এই নীতি নিয়েই এগোনো হবে ৷" আনিস খান রহস্য মৃত্যু থেকে শুরু করে দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্প, নিয়োগ দুর্নীতি থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূল ও রাজ্য সরকার যে অবস্থান নিচ্ছে তা সমর্থন যোগ্য নয় বলেই জানিয়েছেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (Dipankar Bhattacharya says no space will be given to TMC in Panchayat Election) ৷