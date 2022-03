কলকাতা, 14 মার্চ : রাত পোহালেই শুরু হতে চলা রাজ্য সম্মেলন ঘিরে কাউন্টডাউন শুরু সিপিআইএমের অন্দর মহলে (CPIM state conference to start from Tuesday)। এই সম্মেলনেই নির্ধারিত হবে নয়া রাজ্য কমিটি (CPIM new state committee to be decided at state conference) ৷ বাদ পড়বেন কারা, অন্তর্ভুক্তিই বা ঘটবে কাদের-তা নিয়ে চলছে পারমুটেশন কম্বিনেশন ৷ আলিমুদ্দিনে টেনশনের চোরাস্রোতের খবরও আসছে ৷ মঙ্গলবার শুরু হয়ে রাজ্য সম্মেলন চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। কমিটিতে জায়গা সীমিত। তাই তিনদিনের মধ্যে সম্পাদকমণ্ডলী এবং রাজ্য কমিটিতে জায়গা করে নিতে তৎপরতা তুঙ্গে কমরেডদের মধ্যে।

বয়সের সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে পলিটব্যুরো । ফলে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এরিয়া কমিটি সব জায়গাতেই গুরুত্ব পাচ্ছে বয়স। বয়সের গেরোয় আটকে যাওয়ায় আলিমুদ্দিনের একাধিক শীর্ষনেতাকে সরে যেতে হচ্ছে রাজ্য কমিটি এবং সম্পাদকমণ্ডলী থেকে ৷ তালিকায় নাম রয়েছে বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মৃদুল দে, রবীন দেব, অশোক ভট্টাচার্যের মত সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের। একই কারণে রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছে কয়েকটি নাম। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণে সম্পাদকমণ্ডলীতে কাদের অর্ন্তভুক্তি ঘটবে, সেটাই এখন চর্চার বিষয়।

জল্পনায় উঠে আসছে বিভিন্ন নাম ৷ উত্তরবঙ্গে অশোক ভট্টাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন জীবেশ সরকার বা সুমন পাঠক। যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে জায়গা পাওয়া সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে । হুগলি জেলার সিপিআইএম সম্পাদক দেবব্রত ঘোষের নাম নিয়ে চলছে জোর চর্চা । এই তিনজন ছাড়াও সম্পাদকমণ্ডলীতে জায়গা পাবেন আরও দুই । এই দু'টি পদে সাধারণত কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার নেতারাই জায়গা পাবেন । তবে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া থেকে কারা সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই । নিরঞ্জন সিহি, সুশান্ত ঘোষ, প্রাক্তন যুবনেতা তাপস সিনহা, যুবনেতা অভয় মুখোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে আলোচনায় ৷ তবে জেলা সম্পাদক হওয়ার ফলে পদাধিকার বলে রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাবেন সুশান্ত ঘোষ । অভয় মুখোপাধ্যায় এখনও রাজ্য কমিটিতে স্থান পাননি। সেক্ষেত্রে নিরঞ্জন সিহি এবং তাপস সিনহার মধ্যে একজন দলের শীর্ষ কমিটিতে আসতে পারেন।

এছাড়াও সমস্যা রয়েছে কৃষকসভার সদস্যদের ক্ষেত্রে। কৃষকসভার সম্পাদক এবং সভাপতি দু‘জনেই বয়সের গণ্ডি পেরিয়েছেন। তাঁদের পরিবর্তে কারা আসবেন তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এক্ষেত্রে বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র এবং গৌতম দেব নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। দলের কোনও কমিটিতে না-থেকেও গৌতম দেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে উত্তর 24পরগনা বা কলকাতা থেকে একাধিক মুখ সম্পাদকমণ্ডলীতে জায়গা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।