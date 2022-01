মেদিনীপুর, 2 জানুয়ারি: ওমিক্রনের প্রভাব ও কোভিডের (covid in bengal) বাড়-বাড়ন্ত রুখতে কঠোর বিধিনিষেধের পথে হেঁটেছে রাজ্য সরকার । জরুরি ভিত্তিতে জারি করা নির্দেশিকায় 50% লোক নিয়েই সরকারি-বেসরকারি অফিস চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জারি হয়েছে নাইট কার্ফু ৷ বন্ধ স্কুল-কলেজ ৷ সন্ধে 7টার পর বন্ধ লোকাল ট্রেন ৷ তবে কোভিড রুখতে মানুষের সচেতনতার উপরই বেশি জোর দিচ্ছে প্রশাসন ৷ আর সে জন্যই জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে প্রচার (awareness campaign by west midnapore police)৷ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা রাস্তায় নেমে মাইকিং করে সতর্ক করছেন সাধারণ মানুষকে ৷

গত কয়েকদিনে রাজ্যে করোনার সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলায় রবিবার বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার ৷ সেই নির্দেশ পালনে পথে নেমেছে পুলিশ ও প্রশাসন । চলছে মাইকিং, ধরপাকড় এবং কোভিড সচেতনতায় প্রচার ।

রবিবার নবান্ন থেকে নির্দেশিকা পেয়ে রাস্তায় নেমেছে মেদিনীপুরের পুলিশ (west midnapore news)। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকে, সাব ডিভিশনে এবং ব্যস্ত রাস্তায় চলছে মাইকিং । মাইকিং করে মানুষকে সরকারের নির্দেশিকা পালনের কথা বলছে পুলিশ ৷ নতুন করে কোভিড হাসপাতাল তৈরি রাখার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে । এছাড়াও টিকা দেওয়ার গতি বাড়ানোর কথা বলেছে প্রশাসন ।

রাস্তায় নেমে প্রচারে পুলিশ

নির্দেশিকা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচার চালাচ্ছে মেদিনীপুরের কোতোয়ালির পুলিশ প্রশাসন । শুধু মেদিনীপুর পুলিশ না, মেদিনীপুরের ঘাটাল, কেশপুর, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, পিংলা, সবং, ডেবরা, খড়গপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে প্রচার । মাস্ক পরতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে, কোভিড বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷