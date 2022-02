কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি : ‘করোনা কে ভয় করো না’, এই স্লোগানে পথ-নাটিকার মাধ্যমে কলকাতার পৌরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে ইউনিসেফ (Covid 19 Awarness Through Street Drama by UNICEF in Kolkata) ৷ কলকাতায় করোনার সংক্রমণ নিম্নমুখী হলেও, বিপদ এখনও কাটেনি ৷ তাই কলকাতা পৌরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে করোনা সচেতনতায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে ইউনিসেফ ৷ এ বার তাঁদের সচেতনতা প্রচারে হাতিয়ার পথ-নাটিকা (Covid 19 Awarness Through Street Drama) ৷ কলকাতা পৌরনিগমের তিনটি ওয়ার্ডে করোনা সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে ইউনিসেফ (Covid 19 Awarness By UNICEF) ৷ সহযোগী সংস্থা হিসেবে এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে ডব্লিউবিডিএফ ৷

ডব্লিউবিডিএফ’র উদ্যোগে 58 নং ওয়ার্ডে হয়ে গেল করোনা সচেতনতা এবং টিকার উপযোগিতা পথ-নাটিকা ‘করোনা কে ভয় করো না’ ৷ আরও দু’টি ওয়ার্ডে এই পথ-নাটিকা হবে বলে জানিয়েছেন, ইউনিসেফের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পিয়ালি দে বিশ্বাস ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের 58 নং ওয়ার্ডের মুসলিম ক্যাম্প সংলগ্ন মাঠ এবং রাজারঘাট ঢিপিতে অনুষ্ঠিত হল এই সচেতনতামূলক নাটক ৷ পথ-নাটিকার পাশাপাশি হল গানও ৷ করোনা সচেতনতায় লিফলেট বিলি বা মাইকের প্রচার একঘেয়ে হয়ে পড়েছে ৷ তাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গান-বাজনা নাটকের মাধ্যমে করোনা টিকাকরণ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারের নতুন প্রয়াস নিয়েছে ইউনিসেফ ৷

কলকাতায় পথ-নাটিকার মাধ্যমে করোনা নিয়ে সচেতনার বার্তা ইউনিসেফের

ইউনিসেফের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পিয়ালি দে বিশ্বাস জানান, ‘‘এই নাটকের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে টিকা কতটা উপযোগী তা সহজেই মানুষকে বোঝানো যাবে ৷ গর্ভবতী এবং সদ্যজাত সন্তানের মায়েদের ক্ষেত্রে করোনার টিকা নিরাপদ ৷ সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ কাদের টিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশি, তাও পথ নাটিকার মাধ্যমে বলা হচ্ছে ৷ এ ছাড়াও পথ নাটিকার মাধ্যমে মাস্ক পরা এবং হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা কতটা ? তা বোঝানো হচ্ছে ৷