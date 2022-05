কলকাতা, 6 মে : ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম যা চলতি কথায় 100 দিনের কাজ হিসেবেই পরিচিত । এবার সেই কাজেই নির্দেশিকা জারি করে 8 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা পৌরনিগম । আর এই নির্দেশিকা নিয়েই কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়েছে অসন্তোষ (hundred days workers are not happy with new KMC Notice)। সরব হয়েছে কর্মী সংগঠনগুলি । কলকাতা পৌরনিগমের জঞ্জাল সাফাই বিভাগ, উদ্যান বিভাগ-সহ একাধিক বিভাগে এখন প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে । সেইসব পদে স্থায়ী নিয়োগ না-হওয়ায়, এই বিভাগগুলির দৈনন্দিন কাজের অনেকটাই সামাল দেয় 100 দিনের কাজের কর্মীরা (hundred days workers of KMC)।

বিশেষত, জঞ্জাল সাফাই বিভাগে পরিশ্রমের কাজ বেশি বলে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 4 থেকে 5 ঘন্টা করেও কাজ করতে হয় এই 100 দিনের কাজের কর্মীদের ৷ বিনিময়ে প্রতিদিন দুশো টাকার কিছু বেশি মজুরি হিসেবে পান তাঁরা । কিন্তু কলকাতা পৌরনিগমের এই নয়া নির্দেশের ফলে এই কর্মীদের কাজের সময় আরও বেড়ে গেল । আর এতেই আপত্তি উঠতে শুরু করেছে ৷ কলকাতা পৌরনিগমের 100 দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রশ্ন, তাঁরা কেন নামমাত্র মজুরিতে 8 ঘণ্টা করবেন ? সমকাজে কেন তাঁরা সমবেতন পাবেন না ? কেনই বা তাদের পিএফ, ইএসআই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না‌‌ ?

কলকাতা পৌরনিগমের নির্দেশিকায় দানা বাঁধছে ক্ষোভ

এই বিষয়ে জঞ্জাল সাফাই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র পরিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, "যদি কারও কোনও আপত্তি থাকে কাজের সময় নিয়ে বা মজুরি নিয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন । ইএসআই, পিএফ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন মেয়র । তবে সমস্যা থাকলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করতেই পারেন ।" আরও এক মেয়র পরিষদ তারক সিং এ প্রসঙ্গে বলেন, "100 দিনের কর্মীরা কাজে নিয়োগ হওয়ার আগে তাঁদের কাজের সময়কাল, মজুরি সবটাই জানতেন । জেনে কাজে যুক্ত হয়েছেন । তাহলে তাঁরা এখন কেন এই ধরনের দাবি করবেন ! আমাদের সময়কালে 100 দিনের কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে । তাঁদের বুঝতে হবে এখন কলকাতা পৌরনিগমের আর্থিক সমস্যা আছে । তাই আগামিদিনে হাল ফিরলে তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি করা হবে।"

কলকাতা পৌরনিগমের একশো দিনের কাজ নিয়ে দেওয়া নির্দেশিকায় কর্মী মহলে ক্ষোভ

আরও পড়ুন : টিকাকরণে কোটির মাইল ফলক পার কলকাতা পৌরনিগমের

অন্যদিকে, কলকাতা পৌরনিগমের শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক অশোক সিনহার দাবি, স্থায়ী কর্মচারীদের সমান কাজ 100 দিনের কর্মীদের দিয়ে করানো হলে কেন তাঁদের সমবেতন দেওয়া হবে না ! 100 দিনের কর্মীদের কাজের সময় বৃদ্ধি করবে অথচ মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে নিশ্চুপ থাকবে কর্তৃপক্ষ, এটা হতে পারে না ৷ তাঁর কথায়, "আমরা এই সার্কুলার হাতে পেয়েছি । এই নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাব । পাশাপাশি যে সমস্ত কর্মকাণ্ডে বিপুল টাকা অপচয় হচ্ছে সেগুলিও বন্ধ করা হোক ৷" কেএমসি মজদুর পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সম্পাদক দুলাল ঘোষ বলেন, "এই নির্দেশিকা আসলে শ্রম চুরি করার সমান । মাত্র হাতেগোনা ক'টা টাকা দেবে আর স্থায়ী কর্মীর কাজ করিয়ে নেবেন । এটা অন্যায় আমি আশা রাখব মুখ্যমন্ত্রী এই অন্যায়কে সমর্থন করবে না । কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশিকা বিবেচনা করুক ।"