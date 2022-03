কলকাতা, 23 মার্চ : বগটুই যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee says she will go to Bagtui) ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাটের ওই গ্রামে যাবেন তিনি ৷ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিধবা ভাতা দেওয়ার একটি অনুষ্ঠান থেকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে আজই সেখানে যেতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিজেপির প্রতিনিধি দল যাওয়ায় তিনি আজ যাননি ৷ আগামিকাল যাবেন ৷ যদিও একবারও তিনি বিজেপির নাম করেননি ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী কথাতেই স্পষ্ট যে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বিজেপি (Mamata Attacks BJP) ৷

তিনি বলেন, ‘‘আগামিকাল বকটুই যাব ৷ আজই যেতাম ৷ কিছু দল ল্যাংচা খেতে খেতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যাচ্ছে ৷ ওরা থাকাকালীন যাব না ৷ কারণ, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চাই না ৷’’

প্রসঙ্গত, এদিন সকালেই বিজেপির প্রতিনিধি দল কলকাতা থেকে রামপুরহাটের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ মাঝপথে তারা শক্তিগড়ে খাওয়ার জন্য থামে ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ সেই বিষয়টিকেই উল্লেখ করতে গিয়েই ল্যাংচার প্রসঙ্গ টানেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

একই সঙ্গে তিনি জানান, তাঁর সরকার কখনোই চান না রক্ত ঝরুক, কেউ খুন হোক, কেউ বোমা ছুঁড়ুক ৷ তাঁর অভিযোগ, ‘‘যারা সরকারে থাকে না, তারা আমাদের বদনাম করতে এই চক্রান্ত করে ৷’’

পাশাপাশি রামপুরহাটের ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বলেছেন, ‘‘দোষীরা কেউ ছাড়া পাবে না ৷ সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে ক্লোজ করা হয়েছে, এসডিপিও কে সরানো হয়েছে ৷ সিট গঠন করা হয়েছে ৷ ফিরহাদ হাকিমকে পাঠিয়েছি ৷ অন্তত 50 বার ফোন করেছি রামপুরহাটে ৷’’

এদিন আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে বিজেপি ছাড়াও সিপিএমের প্রতিনিধি দল যায় ৷ সেখানে যে কেউ যেতে পারেন বলেও জানিয়েছেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, ‘‘এটা বাংলা ৷ এটা উত্তরপ্রদেশ নয় ৷ হাথরসে আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের সাংসদদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি ৷ এখানে আমরা তা করি না ৷ এটা আমাদের সহমর্মিতা ৷’’

