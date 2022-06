বিধাননগর, 22 জুন: 2014 সালের প্রাথমিক টেট পাশ করে এবং ট্রেনিং নিয়েও যাঁরা নিয়োগপত্র পাননি, তাঁদের আন্দোলনকে ঘিরে ধুন্ধুমার বিধানননগরে (Clashes Between 2014 TET Pass Primary Job Seekers and Police in Saltlake) ৷ এ দিন বিধাননগরের এপিসি ভবনে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার কথা ছিল (Agitation of Primary Job Seekers) ৷ কিন্তু, এ দিন তাঁদের কর্মসূচি শুরুর আগেই পুলিশ সকলকে তুলে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু, পুলিশ চাকরিপ্রার্থীদের তুলতে গেলে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয় ৷

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, তাঁরা মিছিল শুরু করার আগেই পুলিশ তাঁদের আটক করতে শুরু করে ৷ এ দিন সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের সামনে চাকরিপ্রার্থীরা জমায়েত করে ৷ সেখান থেকে মিছিল করে এপিসি ভবনে ডেপুটেশন জমা দিতে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, পুলিশ তাঁদের মিছিল শুরুর আগেই তাঁদের পুলিশ আটক করতে যায় ৷ সেই সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয় ৷

প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের এপিসি ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

এ দিন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীকে পুলিশের পা ধরে কাঁদতে দেখা যায় ৷ সেই সময় তাঁদের কার্যত টেনে হিঁচড়ে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ আন্দোলকারী চাকরিপ্রার্থীদের ৷ তবে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারীরা মিছিল বা জমায়েতের অনুমতি নেননি ৷ অবৈধভাবে জমায়েত করায় তাঁদের আটক করতে হয়েছে ৷ তবে, কতজনকে আটক করা হয়েছে, তা পুলিশ নিশ্চিত করে জানাতে পারেনি ৷ তবে, এই ঘটনায় করুণাময়ী এবং সেক্টর ফাইভে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় ৷ এ দিন এপিসি ভবনের সামনেও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷