কলকাতা, 13 অগস্ট: শুক্রবার আমেরিকায় একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন আক্রান্ত হন সলমন রুশদি ৷ 75 বছরের সাহিত্যিকের উপর ধারাল ছুরি নিয়ে হামলা চালায় 24 বছরের এক যুবক ৷ ঘটনার পরই তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সলমনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ এই ঘটনায় সলমনের একটি চোখ মারাত্মক জখম হয়েছে ৷ সূত্রের দাবি, ওই চোখটির দৃষ্টি চিরকালের মতো হারাতে পারেন 'মিডনাইট'স চিলড্রেন'-এর রচয়িতা (Storm of condemnation from around the world in Salman Rushdie incident) ৷

উল্লেখ্য, তাঁর উদারপন্থী ভাবনার জন্য বারবার কট্টরপন্থীদের নিশানায় পড়তে হয়েছে সলমন রুশদিকে ৷ 1988 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' ৷ কট্টরপন্থী ইসলাম ধর্মগুরুদের একাংশের দাবি, এই বইয়ে পয়গম্বর মহম্মদকে অসম্মান করা হয়েছে ৷ বস্তুত, এই বইটি প্রকাশের পরই সলমনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয় ৷ তাঁর মাথার দাম ধার্য করা হয় 28 লক্ষ মার্কিন ডলার ! যার জেরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিও এদেশে 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এর আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ৷ ভারত ছাড়া আরও প্রায় 20টি দেশে বইটি নিষিদ্ধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হয় ৷

বাক্ স্বাধীনতা কি কেতাবি ? ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঔপন্যাসিকের নিউইয়র্কে আক্রমণের শিকার হওয়ার ঘটনায় এই প্রশ্নই উঠেছে বিভিন্ন মহলে । নিন্দায় সরব হয়েছে বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও । ঘটনার পরেই টুইট করে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান লেখিকা তসলিমা নাসরিন । বাংলায় তাঁর টুইটের তরজমা করলে দাঁড়ায়, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে যেভাবে তাঁকে আক্রমণ করা হল, তাতে প্রমাণিত যে বিশ্বের আধুনিক মনোভাবাপন্ন মুসলিমরা কতটা বিপন্ন । সলমন রুশদি 1989 সাল থেকে পাশ্চাত্যের বাসিন্দা । যদি তাঁর উপর এভাবে হামলা হয়, তবে যাঁরা ইসলামের সমালোচক তাঁরা কেউ সুরক্ষিত নন । আমি চিন্তিত ।"

পাশাপাশি চিত্রনির্মাতা অনীক দত্ত বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেই যে খুব আধুনিক মনোভাবাপন্ন হবে তেমনটা নয় । কারণ পৃথিবীর এখন সব জায়গায় সবরকম লোক রয়েছে । ধর্ম সমন্ধে ভল্টেয়ার বলেছিলেন যে , "Religion began when the first scoundrel met the first fool" । ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে যেখানেই সংগঠিত ধর্মান্ধ শক্তি থাকবে সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হবে । আমাদের দেশেও গৌরী লঙ্কেশ এবং গোবিন্দ পানেসারকে মেরে ফেলা হল । অন্যদিকে তসলিমা নাসরিনকে দেশছাড়া করা হল । আসলে সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই । ঠিক একইভাবে আমার সিনেমার ক্ষেত্রেও বাক্ স্বাধীনতাকে যে রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পারেনি ৷ উলটে সরকারকে 21 লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল ।"

রুশদির উপর এই মর্মান্তিক হামলার তীব্র নিন্দা করেন সমাজকর্মী ডক্টর মিরাতুন নাহার ৷ তিনি বলেন, "নিউইয়র্ক এর মতো জায়গায় একজন প্রতিভাবান এবং মেধাসম্পন্ন বিতর্কিত ব্যক্তির উপরে যদি এইরকমভাবে হামলা করা হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে ওই অনুষ্ঠানে যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব ছিল । তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন ইরান সরকার, তবুও তিনি কখনও ভয় পাননি । তাঁকে পুলিশি নিরাপত্তায় রাখা হলে তিনি সেই জীবনকে বন্দিজীবন বলে মনে করতেন । এতটা সাহসী ছিলেন বলেই হয়তো এই বইটি লিখতে পেরেছিলেন । বিশ্বে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা নাও থাকতে পারে, কিন্তু তাকে মেরে ফেলার স্বাধীনতা থাকতে পারে ।"

পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আক্তার বলেন, "আজ সারা বিশ্বে মুসলমান সমাজ আক্রান্ত । ধর্মান্ধতা একটা ক্ষয়রোগের মতো । হযরত মহম্মদ শান্তির বাণী ছড়িয়েছিলেন । সলমন রুশদির ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ আসলে ইসলাম ধর্মের আসল মানেটাই এরা বুঝতে পারেনি ।"