কলকাতা, 20 মার্চ : কলকাতার পৌরনিগমের বাজারগুলিতে দোকানদারদের নিজস্ব মিটারের ব্যবস্থা করতে শুরু হল সমীক্ষা ৷ ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন অর্থাৎ, সিইএসসি’র আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এই সমীক্ষা শুরু করেছে কলকাতা পৌরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগ ৷

বাজারগুলিতে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে কীভাবে আলাদা আলাদা মিটার দেওয়া যাবে, সেটাই মূলত সরেজমিনে খতিয়ে দেখছে কলকাতা পৌরনিগম (CESC will Installs Electric Meter to Every Shop of KMC Markets) ৷ সঙ্গে এই সমীক্ষায় থাকছেন সিইএসসি কর্তারা ৷ এখন পর্যন্ত 5-6টি বাজারে সমীক্ষা শেষ হয়েছে বলেই খবর পৌরনিগম সূত্রে ৷ কিছুদিন আগেই কলকাতা পৌরনিগমের সদর দফতরে এ নিয়ে একটি বৈঠক হয় ৷ সেখানেই পৌরবাজার রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট ধার্য করা হয় ৷ পাশাপাশি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রত্যেক দোকানদারদের নামে মিটার দেওয়া হবে (Electric Meter in KMC Markets) ৷

পৌরনিগমের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন (ববি), পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার, চিফ ম্যানেজার (বাজার) মুকুলরঞ্জন বারুই, বিভিন্ন বাজার সমিতি এবং সিইএসসি’র প্রতিনিধিরা ৷ কলকাতা পৌরনিগমের 40টি বাজারে ধাপে ধাপে সিইএসসি মিটার দেওয়ার বিষয়টি পরিকল্পনা করেছে ৷ এখন কলকাতার বাজারগুলিতে ব্লক মিটার আছে ৷ সেখান থেকে সাবমিটার করে প্রত্যেক দোকানদারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় ৷ কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, যে নিয়মে এখন বিদ্যুৎ দেওয়া হয় ৷ তা পৌর আইন ভাঙার সমান ৷ তাই নানা সময় সমস্যাও তৈরি হয় ৷

অন্যতম সমস্যা হল চাইলেও দোকানদাররা দোকানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন সামগ্রী ব্যবহার করতে পারেন না ৷ কলেজ স্ট্রিট, হগ মার্কেট, নিউ আলিপুর, বাঁশদ্রণী বাজারের সমীক্ষা শেষ হয়েছে ৷ মিটার বসানোর জন্য আলাদা ঘর তৈরি ও প্রয়োজনে ইলেকট্রিকের তারের পরিবর্তন করতে হলে, কীভাবে কাজ হবে ? সেই দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷