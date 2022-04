কলকাতা, 18 এপ্রিল : পুরুলিয়ার ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারস্থ হচ্ছে সিবিআই (CBI taking help of technology to solve Jahlda Congress Councillor Murder Case) । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে আনা হয়েছে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের । খুব শিগগিরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে কাজ শুরু করবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । মূলত, ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চাইছেন সিবিআই গোয়েন্দারা । পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে ক্রাইম ম্যাপ (CBI made Crime Map in Jhalda Murder Case) ।

কী এই ক্রাইম ম্যাপ ? কেনই বা আচমকা প্রয়োজন হল এই ক্রাইম ম্যাপের ? সিবিআই (CBI) সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট ক্রাইম ম্যাপে আঁকার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে, পুরুলিয়া শহরের রাঁচি সড়কের ছবি এঁকে তার পাশজুড়ে বিভিন্ন পয়েন্ট করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, প্রথম পয়েন্টটি রয়েছে ঝালদা শহরের বীরসা মোড় । সেখান থেকে ঝালদা বাগমুণ্ডি সড়ক পথকে আঁকা হয়েছে । সেই সঙ্গে রয়েছে ঝালদার নতুন থানা এবং পুরাতন থানার নকশা । তপন কান্দুর বাড়িটিও সেই নকশায় উল্লেখ রয়েছে স্পষ্টভাবেই ।

এছাড়াও এই ঘটনায় ধৃত সত্যবান প্রামাণিক, নরেন কান্দুর বাড়ি ওই ম্যাপে স্কেচ করে তুলে ধরেছেন তদন্তকারীরা । তাছাড়াও ম্যাপে উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে, খুনের দিন অর্থাৎ 13 মার্চ ঝালদা থানার পুলিশের টহলদারি গাড়ির লোকেশন । আর পাশেই রয়েছে ঘটনাস্থল, অর্থাৎ যেখান থেকে তপন কান্দুর দেহ উদ্ধার হয়েছিল । তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট ম্যাপে উল্লেখ করা রয়েছে ঝালদা কাণ্ডে ধৃত আশিকের বাড়িও ।

তাছাড়াও রয়েছে ধৃত কলেবরের মামাতো দিদি সুনেরার গ্রামের বাড়িও । সেই নকশায় উল্লেখ করা রয়েছে ইলু গ্রামে মদের দোকানটিও । জানা গিয়েছে, সেই দোকান থেকে মদ্যপানের পরেই আততায়ীরা তপন কান্দুকে খুন করে । মূলত গোটা ক্রাইম ম্যাপটি বানানোর পর উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাস্থলগুলির সঙ্গে অন্য ঘটনাস্থলগুলির দূরত্ব লেখা রয়েছে । মূলত একটি জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসতে কত সময় লাগে ? তাছাড়াও কোনও ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকলে ঘটনাস্থলে পায়ে হেঁটে আসতে, তার কত সময় লাগতে পারে, তাও অঙ্ক কষে সেখানে দেখানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্রাইম ম্যাপে । সিবিআই সূত্রের খবর প্রয়োজন হলে স্কেচিং করা ক্রাইম ম্যাপটি ডিজিটাল নথিতে রূপান্তরিত করে তদন্তকারীরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে ঘটনার তদন্তে অগ্রগতি পেতে চাইছেন ।

আরও পড়ুন : CBI Probe in Jhalda Murder : ঝালদা থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষের ফোন বাজেয়াপ্ত করতে চায় সিবিআই