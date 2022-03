কলকাতা, 29 মার্চ : গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলকে জেরার জন্য সমন পাঠাতে আর কোনও বাধা নেই সিবিআইয়ের সামনে ৷ কারণ, মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ আদালত জানিয়েছে, সিবিআই ডাকলে এবার হাজিরা দিতেই হবে অনুব্রতকে (HC Says Anubrata has to Appear Before CBI) ৷ তাই এবার বীরভূমের কেষ্টকে জেরা করার জন্য হোমওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছে সিবিআই (CBI Starts Home Work to Interrogate TMC Leader Anubrata Mondal in Cattle Smuggling Case) ৷

সিবিআই সূত্রে খবর, অনুব্রতকে কী কী প্রশ্ন করা যেতে পারে, সেই তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ সেই তালিকায় সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি হল, বীরভূম-বাঁকুড়া সহ একাধিক জেলা থেকে সীমানা পেরিয়ে কীভাবে এই গরু পাচার হল ? বীরভূমে যেহেতু তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি রয়েছে, তাই তাঁর কাছে কোনও খবর এসেছিল কি ? যদি গরু পাচারের খবর তিনি জানতেন, তাহলে একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি রাজ্য পুলিশকে এই খবর জানিয়েছিলেন কি ? যদি তিনি পুলিশকে এই খবর না জানিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কেন পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেননি ? কেন পুলিশ কোনও রকম ব্যবস্থা নিল না ?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গরুপাচার কাণ্ডে অনেকদিন আগে থেকেই অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো (Central Bureau of Investigation) ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ইতিমধ্যে সিবিআই চারবার সমন পাঠিয়েছে ৷ কিন্তু অনুব্রত বারবার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়াচ্ছেন ৷ এমনকী, আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ প্রথমে আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দিলেও, পরে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয় ৷ সেই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চও অনুব্রতর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷

সিবিআই সূত্রে খবর, জেরায় অনুব্রতর হাজিরা এড়ানোর বিষয়টিও উঠতে পারে ৷ কেন বারবার অনুব্রত হাজিরা এড়ালেন, সেই প্রশ্ন করা হতে পারে ৷ তাই আগে থেকেই এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছে সিবিআই ৷ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কীভাবে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনুব্রত হাজির থাকছেন, তাও জানতে চাইবে সিবিআই ৷ তবে সবকিছুর আগে এই তদন্তের বর্তমান গতিপ্রকৃতি আরও একবার ঝালিয়ে নিতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷

এদিকে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অনেককেই জেরা করেছে সিবিআই ৷ সেই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব ওরফে দীপক অধিকারী রয়েছেন ৷ এছাড়া বর্তমানের রাজ্যের এডিজি সিআইডি জ্ঞানবন্ত সিং-সহ একাধিক পুলিশ অধিকারিককেও জেরা করেছে সিবিআই ৷

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তাছাড়া রাজ্যে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় বারবার বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নাম উঠে এসেছে । সেই কারণে অনুব্রতকে জেরা করলে এই তদন্তের অনেক মিসিং লিঙ্ক খুলে যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ তাই তাঁকে বারবার সমন পাঠানো হয়েছে ৷ কিন্তু তিনি না আসায় কিছুটা হলেও গরু পাচার কাণ্ডের তদন্ত বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল ৷

প্রশ্ন উঠছে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরও কি বাধা সরল ? কারণ, এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানোর সুযোগ রয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের কাছে ৷ এখন দেখার তিনি এমন কোনও পদক্ষেপ করেন কি না ! যদিও সূত্রের খবর, সিবিআই এসব ভাবছে না ৷ তারা বরং অনুব্রতকে পরবর্তী সমন পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ তৈরি হচ্ছে প্রশ্নপত্রও ৷

