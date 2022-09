কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: এসএসসি দুর্নীতি মামলায় শান্তিপ্রসাদ সিনহার জামিনের আবেদন খারিজ (Jail Custody for SP Sinha) । 5 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকবেন এসপি সিনহা-সহ আরও দুই অভিযুক্ত । গ্রেফতার দুই মিডলম্যান প্রসন্ন রায় এবং প্রদীপ সিংহকেও ওই দিন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালত (Jail Custody for SP Sinha in Recruitment Scam) ।

বিস্তারিত আসছে...