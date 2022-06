কলকাতা, 2 জুন : পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন বন্ধ রাখার দাবিতে ফের মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (Case files in High Court to stop GTA election)। কিন্তু মামলা না-শুনে রেগুলার বেঞ্চে ফেরত পাঠালেন বিচারপতি বিবেক চৌধুরী । তিনি জানান, আগামী 21 জুন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে বেশ কয়েকটি এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে । জিটিএ নির্বাচন হলেও তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই মামলার নিস্পত্তির উপর (Calcutta High Court orders on GTA Election)।

প্রসঙ্গত, 2017 সাল থেকে পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন হয়নি । প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে সেখানে । চলতি মাসের 26 জুন পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন হবে ঘোষণা করা হয়েছে । এর বিরুদ্ধেই একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে । এদিনের মামলাটি দায়ের হয়েছে বিজেপির তরফে । কিন্তু বিচারপতি মামলাটি রেগুলার বেঞ্চেই ফেরত পাঠান ।

উল্লেখ্য, পাহাড়ে নির্বাচনের বিরোধিতা করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বিমল গুরুং । পাশাপাশি বিজেপিও এখন পাহাড়ে নির্বাচন হলে তারা অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছে । বিচারপতির মন্তব্য, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট (2012)-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদনের বিষয়ে শুনানি চলছে নিয়মিত বেঞ্চে, সেই মামলাগুলির সঙ্গেই এই মামলার শুনানি হবে । 21 জুন এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে ৷