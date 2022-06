কলকাতা, 28 জুন: 2016 সালের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই মামলায় অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (Calcutta HC Orders on SSC Nine to Twelve Teachers Recruitment Exam Case) ৷ অভিযোগ সত্যি হলে, উত্তরপত্র খতিয়ে দেখে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নম্বর বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (HC on SSC Exam Error)৷

বিস্তারিত আসছে...