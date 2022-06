কলকাতা, 13 জুন : পয়গম্বর নিয়ে মন্তব্য (Prophet Remarks Row) ইস্যুতে রাজ্যে যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে, তা থামাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Orders to Bengal Government to Take Immediate Action against Bengal Violence) ৷ একই সঙ্গে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে পারে রাজ্য, সেই পরামর্শও দিয়েছে আদালত ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) রাজ্যে চলা সাম্প্রতিক বিক্ষোভ-আন্দোলন নিয়ে মামলা হয় ৷ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাই এর জন্য দায়ী বলে অভিযোগ করা হয় ৷ সোমবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয় ৷

সেখানে আদালত সমস্ত ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আদালতের বক্তব্য, কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে সেটা চিহ্নিত করতেই ভিডিয়ো ফুটেজ সংরক্ষণ করা জরুরি, যাতে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটে গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় । এই ব্যাপারে 15 জুনের মধ্যে রাজ্যকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।

বাংলায় সাম্প্রতিক অশান্তি রুখতে অবিলম্বে ব্যবস্থার নির্দেশ হাইকোর্টের

মাসুম আলি সর্দার নামে এক মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করেন কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী আমজাদ আলি ৷ আদালতের কাছে তাঁর আর্জি, শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হোক । সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল-সমাবেশ করছিল ৷ কিন্তু রাজ্য প্রশাসন তাতে আক্রমণ করে পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে ৷ আন্দোলনকারীদের পুলিশ হেনস্তা করেছে, গ্রেফতার করেছে ৷ না হলে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণই থাকত ।

একই সঙ্গে তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার যেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও প্রয়োজন নেই । রাজ্যে এই মুহূর্তে যে মিছিল সমাবেশ হচ্ছে, তা শান্তিপূর্ণভাবেই করা হচ্ছে ।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন আগামী বুধবার রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে, সেই বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে ।

