কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি : একই চাকরিপ্রার্থীকে একাধিকবার নিয়োগের সুপারিশ ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবম-দশম স্তরের শিক্ষক শেখ ইনসান আলির চাকরি বাতিল করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta HC directs to cancel the service of a school teacher) । বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ইতিহাসের এই শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়ে এদিন কটাক্ষের সুরে বলেন, "Blue Eyed Boy নাকি?"

অভিযোগ, 2016 সালে নবম-দশম শ্রেণিতে নিয়োগ পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও শেখ ইনসান আলিকে দু'বার নিয়োগের সুপারিশ দেওয়া হয় (Sheikh Insan Ali was recommended for appointment twice) ৷ এ ব্যাপারে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে জবাবও চেয়েছে হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সন্তোষজনক উত্তর না-পেলে ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়া হবে। কম নম্বর পেয়েও কীভাবে একজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল ? কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে আদালত।

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকারকে আজ অর্থাৎ, মঙ্গলবারের মধ্যেই মামলায় যুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে 2019 জানুয়ারি থেকে 2020 জানুয়ারি পর্যন্ত যিনি চেয়ারম্যান ইনচার্জ ছিলেন, সেই অশোক কুমার সাহাকেও আজকের মধ্যে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ এসেছে। 28 ফেব্রুয়ারি এই দু'জনকে আদালতে আসতে বলা হয়েছে ৷

2016 নবম-দশম স্তরে নিয়োগ পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও চাকরি পেয়েছেন একাধিক প্রার্থী ৷ এমনই দাবিতে আদালতে মামলা করেন শ্বেতাবুদ্দিন-সহ আরও চার জন। আদালতের নির্দেশের পর মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, এই নিয়োগ থেকেই প্রমাণ যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে কী পরিমাণ দুর্নীতি হচ্ছে ৷ যোগ্যরা যাতে সুযোগ পায় সে কারণে সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার ৷