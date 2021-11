কলকাতা, 23 নভেম্বর : এসএসকেএম হাসপাতালে কেন মাইক বাজিয়ে নার্সদের আন্দোলন হল (calcutta hc ask wb govt why loudspeaker used in sskm hopital during nurses agitation) ? রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC seek report from wb govt) । রিপোর্ট দেওয়ার জন্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দু’দিন সময় চেয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে । হাইকোর্ট সোমবার রাজ্যকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আদালত জানিয়েছে, তারপরই হবে এই মামলার শুনানি ।

