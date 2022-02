কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি : এসএসসি-র গ্রুপ সি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্ত বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তার বদলে প্রাক্তন বিচারপতি আরকে বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটির হাতেই অনুসন্ধান ভার দিল রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত (HC on SSC Group C Case) । গ্রুপ-ডি মামলাতেও এই কমিটিই তদন্ত করছে । আগামী তিন মাসের মধ্যে গ্রুপ-সি মামলায় তদন্ত করে প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ (HC on SSC Group C Group D Case)।

গ্রুপ-ডি দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ গত বছরের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে এক নির্দেশে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয় । বদলে প্রাক্তন বিচারপতি আরকে বাগের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল সেই বেঞ্চ ।

দু'মাস পর তদন্ত করে সিঙ্গল বেঞ্চে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । কিন্তু দু'মাসেও সেই কমিটির রিপোর্ট না পাওয়ায় বিচারপতি ক্ষুব্ধ হয়ে কমিটিকে খারিজ করে ফের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন । পাশাপাশি 15 ফেব্রুয়ারি গ্রুপ-সি মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । দুই নির্দেশই আজ খারিজ করে দিল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ ।

দুই মামলাতেই ফের তদন্তভার দেওয়া হল আরকে বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে । গ্রুপ-ডি মামলাতে ইতিমধ্যেই তদন্ত অনেকটা এগিয়েছে হয়েছে বলে কমিটি জানিয়েছে । গ্রুপ-ডি নিয়োগ মামলাতে যে প্যানেল স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করেছিল, তাতে কাদের নাম রয়েছে সেই সংক্রান্ত তালিকা দুই সপ্তাহের মধ্যে আদালতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চ । অন্যদিকে গ্রুপ-সি মামলাতে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করে, তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।