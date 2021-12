কলকাতা, 14 ডিসেম্বর : বৃষ্টি এলে জলে ভাসে গোটা এলাকা। আদি গঙ্গার দূষিত জল ঢুকে ছন্দপতন ঘটে স্বাভাবিক জীবনে। এটাই দস্তুর কালীঘাট এলাকার মানুষজনের কাছে (borough 9 of Kolkata Municipal Corporation facing stagnant water problem)। যদিও এই যন্ত্রণার কথা প্রকাশ্যে বলার বিশেষ উপায় নেই বাসিন্দাদের। কারণ এই ওয়ার্ড যে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এতদিন এই ৭৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন ৯ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান রতন মালাকার। কিন্তু এবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই হয়নি তাঁর। পরিবর্তে 73 নং ওয়ার্ডে এবারের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইয়ের স্ত্রী কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায় (Kajari Banerjee is TMC candidate in ward no 73) ।

বৃষ্টি হলে বানভাসি হওয়া ছাড়াও এলাকার আরও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরলেন কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়ে বিরুদ্ধে সিপিআইএমের প্রার্থী মধুমিতা দাস। তাঁর কথায়, ডিজিটাল রেশন কার্ড নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বিস্তর অভিযোগ। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাননি অনেকে। আর এই কার্ড পাননি বলেই লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকাও আসছে না। এলাকায় বেড়েছে প্রমোটিং রাজ। স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছে বস্তি উচ্ছেদের ঘটনা। পৌর আবাসনের পানীয় জলের মানও খুবই খারাপ। বছরখানেক আগেই সেই জল খেয়ে মারা গিয়েছিলেন দুই শ্রমিক।

৯ নম্বর বরোর আরও এক হেভিওয়েট ওয়ার্ড ৮২। এই ওয়ার্ডে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কাউন্সিলর কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রাস্তাঘাট চকচকে। কিয়দংশে বসছে নতুন জলের লাইন। পুর স্বাস্থ্য ক্লিনিক চোখে পড়ার মতো। বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে টক্কর নিচ্ছে মেয়র্স ক্লিনিক। রঙিন কাঁচে মোড়া বহুতল। সেখানে জ্বর, সর্দি থেকে টিকাকরণ, এমনকি ক্যান্সারের প্রাথমিক চিকিৎসা, ডায়ালিসিস চলছে বিনামূল্যে। তবে এই ওয়ার্ডে বিজরপির প্রার্থী বলছেন, মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। কারণ কাউন্সিলর এলাকার মানুষকেই এখন সময় দিতে পারছেন না।

৮০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী আনোয়ার খান। বললেন, ‘‘বিগত ৫ বছর যা কাজ করেছি তাতে মানুষের কোনও সমস্যা নেই। প্রচারে বেরিয়ে দেখছি, মহিলা থেকে নতুন প্রজন্ম মাঠে-ময়দানে যেভাবে কাজ করছে, তাতে আমি আপ্লুত। আসন্ন নির্বাচনে জয় নিশ্চিত। এখন আমাদের লক্ষ্য ভোটের ব্যবধান বাড়ানো।’’