বিধাননগর, 30 ডিসেম্বর : সাতসকালে সল্টলেকে বিস্ফোরণ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের নয়াপট্টিতে (blast at saltlake nayapatti) ৷ আহত বুবাই দাস ও লোকেশ সরকার নামে দু’টি বালক (two children injured in blast) ৷ তারা বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নয়াপট্টির হেক্টিক ডাম্পিং জোনের কাছে খেলা করছিল ওই দুই বালক । তারা ওই এলাকার বাসিন্দা ৷ তাদের খেলার সরঞ্জাম ওই ডাম্পিং জোনে চলে যায় ৷ তখন সেখানে তারা যায় সেগুলি নিয়ে আসতে ৷ তখনই আচমকা বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ ।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান ৷ পাশাপাশি তাঁরা আগুনের ফুলকিও সেখান থেকে বের হতে দেখেন । সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ । এলাকার বাসিন্দাদের সাহায্যে আহত ওই দুই বালককে নিয়ে যাওয়া হয় বিধাননগর মহাকুমা হাসপাতালে ৷ আপাতত তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন ৷

পরে ঘটনাস্থলে আসে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ৷ ঘটনাস্থল থেকে তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে । সংগ্রহ করা এই নমুনাগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি, তার, বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস । তবে কীভাবে এই বোমা বিস্ফোরণ হল, তা নিয়ে এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছেন না গোয়েন্দারা ।

রাস্তার সিসিটিভি ফুটেছে ইতিমধ্যেই হাতিয়ার করে কে বা কারা এই বোমার রেখে গেল বা সঠিক কী ধরনের বোমা, তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা । এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে । যদিও এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খুলতে চাননি বিধাননগর কমিশনারেটের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক ।