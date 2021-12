কলকাতা, 1 ডিসেম্বর : একুশের বিধানসভা নির্বাচনের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একবার বেজে গিয়েছে পৌর-ভোটের দামামা ৷ মঙ্গলবার 144 টি আসনে প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি । এবার বুধবার নতুন প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির সদর কার্যালয়ে খোলা হল বিশেষ হেল্প ডেস্ক (BJP starts a new help desk to help their new candidates in municipality election)।

সদর কার্যালয়ের প্রেস রুমেই তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ হেল্প ডেস্কটি । মোট আটটি টেবিলে আইনজীবীরা নতুন প্রার্থীদের দেখাচ্ছেন কিভাবে প্রার্থী হওয়ার জন্য ফর্ম পূরণ করতে হয় । এমনকি প্রার্থীদের পূরণ করা ফর্মও খুঁটিয়ে দেখছেন তাঁরা । ফর্ম ছাড়া আইন সংক্রান্ত সব রকম পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে এই হেল্প ডেস্ক থেকে ।

নতুন প্রার্থীদের সহযোগিতায় রাজ্য সদর কার্যালয়ে খোলা হল বিশেষ হেল্প ডেস্ক

এবার 60 জন নতুন মহিলা প্রার্থী এবং 48 জন যুবনেতাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি । যাঁদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা কম । বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘুরে দেখছেন হেল্প ডেস্কগুলি । নতুন প্রার্থীদের নিজে নির্দেশ দিচ্ছেন কিভাবে মনোনয়ন পত্র পূরণ করতে হয় । এ বিষয়ে প্রতাপবাবু বলেন, এবার আমরা অনেক বেশি নতুনদের প্রার্থী করেছি । যাঁদের অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা কম । তাই তাঁদের সাহায্যের জন্যই এই বিশেষ হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।