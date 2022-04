কলকাতা, 21 এপ্রিল : বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টির দুই প্রাক্তন সভাপতির তরজা থামার লক্ষণ নেই (War of Words Between Two Former President of Bengal BJP) ৷ বরং দু’জনেই একে অপরের বিরুদ্ধে রোজই তোপ দেগে চলেছেন ৷ তবে অবশ্যই কেউ কারও দিকে সরাসরি আঙুল তুলছেন না ৷ বৃহস্পতিবারও যুযুধান এই দুই নেতার বাকযুদ্ধ নিয়ে ফের সরগরম বঙ্গ রাজনীতি ৷

এদিন বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘এত শিক্ষিত লোক মানুষ চায়নি । সাংসদ, বিধায়ক হয়েছি মানুষের ভোটে । তার থেকে বৌয়ের শাড়ির আঁচলের তলায় বসে টুইট করা অবশ্য সহজ৷ আমেরিকা গিয়েছেন । ওখানে মানসিক চিকিৎসা ভালো হয় ৷"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদিন সকালেই টুইটারে নাম না করে দিলীপ ঘোষকে আক্রমণ করেছিলেন তথাগত রায় (BJP MP Dilip Ghosh Slams Tathagata Roy) ৷ দিলীপ ঘোষের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, সেই কারণেই তথাগত রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করেন দিলীপ ৷ বলেন, ‘‘এত শিক্ষিত লোক মানুষ চায়নি ।’’

একই সঙ্গে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যে শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই থাকুক, ভোটের ময়দানে নেমে লড়াই করাই আসল ৷ তাই তিনি বলেছেন, ‘‘সাংসদ, বিধায়ক হয়েছি মানুষের ভোটে ।’’

প্রসঙ্গত, তথাগত রায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রকাশ্যে সরব হন ৷ টুইট করে বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করেন ৷ কার্যত, সেই বিষয়টিকে খোঁচা দিতে গিয়ে দিলীপ বলেছেন, ‘‘তার থেকে বৌয়ের শাড়ির আঁচলের তলায় বসে টুইট করা অবশ্য সহজ ৷’’ একই সঙ্গে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, ‘‘আমি যা করেছি, তা আদালতের বিচারাধীন । কিন্তু আমি মিথ্যে বলে কারও পা ধরে চাকরি চাইনি ।’’

এছাড়াও এদিন তিনি একাধিক ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ৷ রাজ্য দফতরের বাইরে বিক্ষোভ (BJP Workers Agitation outside Bengal unit Head Office) নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘‘নতুন কিছু নয় ।’’ একই সঙ্গে তিনি নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনভিজ্ঞতার বিষয়টি ফের তুলে ধরেন ৷ পাশাপাশি বলেন, ‘‘কর্মীরা ঘাম ঝরিয়ে পার্টি তৈরি করেছেন । তাঁরা হতাশ । কেন্দ্রীয় নেতা, রাজ্য নেতাদের তাঁদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ৷ আমার সঙ্গেও কথা হয় অনেকের । কিন্তু আমার হাতে সেই সব ক্ষমতা নেই ৷ আমার পক্ষে বোঝানোই কেবল সম্ভব ।’’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) প্রশংসা করেছেন বলে কোনও কোনও মহল থেকে তাঁর সমালোচনা হচ্ছে ৷ এই নিয়ে তাঁর মন্তব্য়, ‘‘আমি যা বলার সামনাসামনি করি । ঘুরিয়ে কিছু বলি না । পায়ে ধরে পাওয়ার কিছু নেই । যা বলার মানুষের সামনেই বলি ।’’ অন্যদিকে নদীয়ায় দুই নেতার প্রকাশ্যে মারপিট প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘সব কমিটি বিলুপ্ত থাকার ফল । হতাশা বেরিয়ে আসছে । সাংগঠনিক রদবদলে সময় লাগছে । ঠিক হয়ে যাবে ।’’

বিজেপির ঘরছাড়া কর্মীদের ঘরে ফেরাতে হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘‘সত্যিই তো । আদালত রায় দিয়েছে ক্ষতিপূরণ দিতেও । ঘরে ফিরবে ঘর কই ! বাইপাসের পাশে একটা বস্তি পুরো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ওরা বিজেপি করত । সরকারি জমি । জামালপুরেও তাই । এগুলো দেখতে হবে ।’’

