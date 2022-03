কলকাতা, ২ মার্চ : পুরভোটে গেরুয়া শিবির পর্যুদস্ত ৷ 108টি পৌরসভার মধ্যে 102টি পৌরসভা তৃণমূলের ‌দখলে (TMCs Landslide win in Bengal Civic Polls) । বিজেপি কিছু ওয়ার্ডে জয়ী হলেও একটা পৌরসভাও পায়নি । গেরুয়া শিবির অবশ্য দাবি করছে, এই ফলাফল জনতার রায় নয় ৷ এটা দখলদারির রাজনীতি । অভিযোগ, লাগামহীন সন্ত্রাসের (BJP Claims TMC wins in Election by Violence) ।

বুধবার রাজ্য বিজেপি দফতরে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, বালুরঘাট থেকে ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumder) । সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘এই ফলাফল জনতার রায় নয় । যেভাবে ভোট হয়েছে, তারপর এই নির্বাচনকে নির্বাচন বলা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে । এই নির্বাচন একটা প্রহসন । আমরা সব আসনে পুনর্নিবাচনের দাবি করেছিলাম । সেখানে‌ কমিশন দু’টি আসনে পুনর্নিবাচন করেছে । ভোটের সময় বাঙালি মারামারি করবে এটা 'লেগাসি' হয়ে দাঁড়িয়েছে ।’’

হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) টুইট করেছেন, ‘‘এই ফলের পর দলের আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন ।’’ এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘‘নিশ্চিতভাবেই আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে । পাশাপাশি দেখতে হবে কীভাবে ভোট লুঠ রোখা যায় । কারণ, এই নির্বাচনে সংগঠিতভাবে তৃণমূল 'ক্রাইম' করেছে । আমার নিজের এলাকায় গঙ্গারামপুরে বুথ সভাপতি থেকে কর্মী সমর্থকদের তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মারধর করে । ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে ভোট লুঠ করেছে ।’’

বিজেপির ফলাফল হতাশজনক হলেও এই সবুজ ঝড়ের মধ্যেও বামেরা একটি পৌরসভা দখল করেছে । এই প্রসঙ্গে বালুরঘাটের সাংসদের প্রতিক্রিয়া, ‘‘বিরোধী দল কারা, এই নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য বামেদের সাহায্য করেছে তৃণমূল । বামেদের একটা পৌরসভা জয় তৃণমূল স্পন্সরড ।’’ একই সঙ্গে জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ।

এদিন দলের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমরা এই ফলাফল গ্রহণ করছি না । এই নির্বাচনের ফল দলের কর্মী সমর্থকদের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না । পশ্চিমবঙ্গে যে বিধ্বংসী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার থেকে মুক্তির খোঁজ করতে হবে ।’’

দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) বলেন, ‘‘এই ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল । কারণ, ভোটটাই হয়নি । যেভাবে একতরফা সন্ত্রাস হয়েছে এছাড়া অন্য ফলাফল সম্ভব ছিল না । আমরা আগামী 5 তারিখ দলের নেতৃত্বের‌ সঙ্গে বৈঠকে বসব । সব বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে ।’’

