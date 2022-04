কলকাতা, 22 এপ্রিল : বঙ্গ বিজেপিতে অন্তর্কলহ বন্ধ করতে এবার কড়া বার্তা এল দিল্লি থেকে (BJP Central Leadership wants to stop Bengal unit Inner Conflict Immediately) ৷ বিজেপি সূত্রে তেমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ ওই সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে সাফ জানানো হয়েছে যে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে গোষ্ঠী কোন্দল (BJPs Inner Conflict) ৷ বিশেষ করে অমিত শাহের সফরের আগে যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেটাই চাইছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ৷

এদিকে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষকে (BJP National Vice President Dilip Ghosh) দু-একদিনের মধ্যে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, গতকাল বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumder) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তিনি, সেই নিয়েই কথা বলতে তাঁকে দিল্লিতে ডাকা হয়েছে ৷ বিষয়টি যে কেন্দ্রীয় নেতারা ভালোভাবে দেখছেন না, তা স্পষ্ট হয়ে গেল বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবিরের একাংশ ৷

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে বঙ্গ বিজেপিতে আচমকা কোন্দল কেন প্রকাশ্যে চলে আসছে বারবার ? জেলায় জেলায় আদি-নব্য বিজেপির মধ্যে লড়াই চলছে । অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের কেন দায়িত্ব দেওয়া দেওয়া হচ্ছে না ? তাহলে কি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর অনাস্থা তৈরি হচ্ছে দলে ? সেই কারণেই কি সুকান্ত মজুমদারের প্রতি প্রকাশ্যে অনাস্থা প্রকাশ করছেন দিলীপ ঘোষ ?

প্রশ্ন অনেক ৷ কিন্তু উত্তর নেই৷ কারণ, উত্তর দিতে গেলেই কোন্দলের পরিমাণ কমার চেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আরও ৷ এই পরিস্থিতিতে তাই নেতাদের মুখ কুলুপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে চলেছে গেরুয়া শিবিরের তরফে ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়াবার্তা আসার পর পুরো বিষয়টি বিজেপির অন্দরেই মেটাতে তৎপর গেরুয়া শিবিরের নেতারা ৷

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, দলের সমস্ত নেতৃত্বের এর জন্য এবার হুইপ জারি করা হবে, যাতে তাঁরা সংবাদমাধ্যমে মুখ না খুলে দলকে জানান । যা সমস্য আছে তিনি নিজেই সব অভিযোগ শুনবেন । কিন্তু দলকে বদনাম করতে, যাঁরা দলের বাইরে কথা বলবে । তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷

আগামী মাসের শুরুতেই বঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম হেভিওয়েট নেতা অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ তিনি দু’দিন থাকবেন এখানে ৷ তার আগে কি ক্ষোভের আগুন প্রশমন করতে পারবে বঙ্গ বিজেপি ? উত্তরের অপেক্ষায় বাংলার রাজনৈতিক মহল ৷

আরও পড়ুন : Inner Conflict of BJP : আত্ম-অহঙ্কার ছাড়ার বার্তা কি নেতৃত্বকে দিলেন বিজেপির অনুপম