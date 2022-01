কলকাতা, 23 জানুয়ারি : বাড়িতে বসেই পাওয়া যাবে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র (Birth and Death Certificate Reach to Applicant House) ৷ করোনা পরিস্থিতিতে এমনই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কলকাতা পৌরনিগম ৷ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, বিষয়টি আপাতত চিন্তাভাবনার পর্যায়ে রয়েছে ৷ কলকাতা পৌরনিগমের কর্মী ও আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ রুখতে এমনটা ভাবা হচ্ছে (KMC on Birth and Death Certificate) ৷

এখন কলকাতা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট বট চালু রয়েছে ৷ সেই নম্বরে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের আবেদন করা যায় ৷ সেই আবেদন অনুযায়ী, একটি তারিখ আবেদনকারীকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই নির্দিষ্ট তারিখে পৌরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হয়, প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে ৷ তবে, এই প্রক্রিয়ায় একদিনে প্রচুর মানুষ একসঙ্গে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সংগ্রহ করতে আসেন কলকাতা পৌরনিগমে ৷ ভিড় এত বেশি হয়, যে তিল ধারণের জায়গা থাকে না ৷

বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে এই ভিড়ের কারণে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে কলকাতা পৌরনিগমে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র বিভাগের বহু কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ যার জেরে কয়েক সপ্তাহ আগে বেশ কয়েকদিনের জন্য পৌরনিগম বন্ধ রাখতে হয়েছিল ৷ তাই অনলাইনের সেই পরিষেবা চালু করেও বন্ধ রাখতে হয়েছে ৷ ফলে অনেকে আবেদন করলেও, কবে নথি নিয়ে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে ? তার দিন পৌরনিগমের তরফে জানানো হয়নি ৷

যা নিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, করোনায় সব কর্মী আক্রান্ত হওয়ার ফলে গোটা কাজটাই থমকে গেছিল এই বিভাগে ৷ তাই কিছু ব্যাক লগ হয়ে আছে ৷ দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান হবে ৷ আমরা পরিকল্পনা করছি ৷ যাতে পৌরনিগমে এসে দাঁড়িয়ে থেকে হাতে হাতে এই শংসাপত্র নিতে না হয় ৷ এ বার আবেদনকারীর বাড়িতে তা হোম ডেলিভারি করা হবে ৷ তবে, এটা চিন্তাভাবনার স্তরে আছে (KMC Plan to Provide Birth and Death Certificate to Applicant House) ৷ এখনই বাস্তবায়ন হচ্ছে না ৷ বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করে পরিকল্পনা মাফিক তা কার্যকর করবে কলকাতা পৌরনিগম ৷