বেলঘরিয়া, 7 ডিসেম্বর: নাগাল্যান্ডে যা ঘটেছে তা কখনোই কাম্য নয়। আফস্পা আইন ওখানে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। এই ভাষাতেই নাগাল্যান্ডে নিরীহ মানুষের ওপর অসম রাইফেলসের গুলি চালনার ঘটনার প্রতিবাদ করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Bose demands the withdrawl of Afspa act in Nagaland)। একই সুর সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর গলাতেও।

নাগাল্যান্ডের ঘটনার নিন্দা করে আইন বদলের দাবি বিমান বসুর

তাঁর মতে, "দেশের সীমান্তরক্ষার ভার যাদের ওপর তারা যদি দেশের অভ্যন্তরে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে ৷ এই ঘটনা চলতে দেওয়া যায় না। আফস্পা আইনটি খুব বিপজ্জনক (Sujan Chakraborty says Afspa act in Nagaland is very dangerous)। আমরা অতীতে বলেছি আবারও বলছি এই আইন প্রত্যাহার করা হোক। নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করা হোক। নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। সীমান্তরক্ষার নামে সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালানো যাবে না।"