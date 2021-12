কলকাতা, 21 ডিসেম্বর : শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে মেট্রো ডেয়ারি মামলার। আদালতে এমনটাই অভিযোগ মামলাকারী সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্রাচার্যের (Bikash Ranjan Bhattacharya alleges That hearing of Metro Dairy case is being postponed unnecessarily)। মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশমতো ক্যাভেনটার কোম্পানির তরফে একটি হলফনামা জমা দেওয়া হয় হাইকোর্টে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগে ক্যাভেনটার গ্রুপের বক্তব্য পড়ে তাদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হোক, তারপর আদালত যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার করবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী 31 জানুয়ারি ৷

জবাবে মামলাকারীর অধীররঞ্জন চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ ভট্রাচার্য বিরোধিতা করে বলেন, "জনগণের সম্পত্তির কয়েকশো কোটি টাকা এখানে নয়ছয় করা হয়েছে। আমরা সিবিআই তদন্ত চেয়েছি। দ্রুত তদন্ত হোক। অহেতুক মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। "

গতদিন সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী অনির্বাণ মিত্র আদালতে জানিয়েছিলেন হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে তাদের তদন্ত করতে কোনও বাধা নেই (CBI told Calcutta high court that they are ready to investigate Metro Dairy case)। পাশাপাশি ক্যাভেনটার গ্রুপের তরফেও জানানো হয়েছিল, এই মামলায় হলফনামা দিয়ে তারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে চায়। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে সিবিআইকে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। নির্দেশমতো অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে উপস্থিতও ছিলেন এদিন।

2018 বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী মেট্রো ডেয়ারির শেয়ার বিক্রিতে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, মেট্রো ডেয়ারির 47 শতাংশ শেয়ার কলকাতার সংস্থা জালান কোম্পানির ক্যাভেনটার গ্রুপকে মাত্র 85 কোটি টাকায় বিক্রি করে রাজ্য সরকার। সেই 47 শতাংশের মধ্যে থেকে ক্যাভেনটার গ্রুপ মাত্র 15 শতাংশ শেয়ার সিঙ্গাপুরের একটি সংস্থাকে বিক্রি করে দেয় 135 কোটি টাকায়। কংগ্রেস সাংসদের দাবি, শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে কোনওরকম স্বচ্ছতা মানা হয়নি ৷ অধীরের অভিযোগ, ঘটনায় অন্তত 500 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের ৷