কলকাতা, 29 এপ্রিল : হিন্দি কি ভারতের রাষ্ট্রভাষা (Hindi Language Controversy) ! এই নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে বলিউড ও দক্ষিণ ভারতের দুই নায়কের (Ajay Devgan-Sudeep on Hindi) ৷ যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে ৷ সেই বিতর্কের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য দুই নায়কের লড়াইকে গুরুত্ব দিচ্ছে না ৷ তবে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে হিন্দির আগ্রাসন কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ৷ একই বক্তব্য সিপিএম ও কংগ্রেসেরও ৷ সব রাজনৈতিক দলই দুই নায়কের এই লড়াইয়ের দায় বিজেপির ঘাড়ে চাপাচ্ছে ৷ বিজেপি হিন্দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে ভাষাগত বিভেদ তৈরি করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা (Bengali politicians have stated that they will not tolerate the BJPs Hindi propaganda) ৷

এআইসিসি সদস্য শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘‘চলচ্চিত্রজগতের লোকেরা সাধারণত বিতর্ক পছন্দ করেন ৷ এই বিষয়টিকে এত সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার নেই ৷ হতে পারে এটা অজয় দেবগণের কোনও পাবলিসিটি স্টান্ট । তবে বিজেপি যেভাবে এক দেশ এক ভাষার কথা বলছে, তাতে ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবনা বহুত্ববাদকে খর্ব করা হচ্ছে ।’’

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘সবচেয়ে বড় কথা আমাদের দেশে হিন্দির থেকেও বেশি সংখ্যার মানুষ অন্যান্য ভাষায় কথা বলেন । তাঁরা কেন হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবেন ? সন্দেহ নেই অফিসিয়াল কাজকর্মের ক্ষেত্রে হিন্দি-ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ৷ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা ।’’

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তাপস রায় বলেন, ‘‘আমরা ভাষা বা জাতির ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজনের পক্ষপাতী নই । বরং সব ভাষাকেই গুরুত্ব দেওয়া হোক । অভিনেতা অজয় দেবগণ কী ভাবনা থেকে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন আমাদের জানা নেই । আমরা তার বিরোধিতাও করব না ।’’

তবে তিনি বলছেন, ‘‘আমাদের রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল তার বিভিন্নতা । বিবিধের মাঝে মিলন গোটা পৃথিবীর থেকে ভারতকে আলাদা করে রেখেছে । ইদানিং চেষ্টা হচ্ছে ভারতের এই বহুত্ববাদী রূপকে নষ্ট করার । আমরা তার বিরুদ্ধে । নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল সংবিধানে ভারতকে যেভাবে দেখানো রয়েছে, তাকে বদলে দিতে চাইছে ।’’

অন্যদিকে সিপিআইএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘‘আমরা ভারতীয়রা হিন্দি সহ সমস্ত ভাষাকে ভালবাসতাম, ভালবাসি এবং ভালবাসব । তবে হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা ছিল না, নয় এবং হবে না ।’’ অভিনেতা অজয় দেবগণকে উদ্দেশ্য করে তাঁর মন্তব্য, ‘‘জন গণ মন, এই গানটি বাংলা ভাষায় লেখা ।’’

