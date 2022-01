কলকাতা, 1 জানুয়ারি : নতুন আশা নিয়ে পথ চলা শুরু করল নতুন বছর ৷ একইভাবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন থেকে গিয়ার বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে শীতও । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে এবং অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷ অর্থাৎ গতকালের তুলনায় সামান্য বাড়তে চলেছে শীতের প্রকোপ (temperature will decrease in Bengal in the new year) ৷

শুক্রবার বছরের শেষদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 24.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম । অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি । ইতিমধ্যেই বৃষ্টির কাঁটা দূর হয়েছে । উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করতে শুরু করেছে বাংলায় । তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ফের নামতে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ । আগামী কয়েকদিন শীত ব্যাটিং করবে তার পুরানো ছন্দে ।

তবে ফের এগারো ডিগ্রির শীতলতম দিন মহানগরীর বাসিন্দারা দেখতে পাবেন কি না সেই পূর্বাভাস অবশ্য এখনই দিতে রাজি নয় হাওয়া অফিস । বাংলা ক্যালেন্ডারে সবে পৌষমাসের মাঝামাঝি । তাই শীতের জাঁকিয়ে বসার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্টই । জানুয়ারি মাসে কলকাতার তাপমাত্রা নয় ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলার রেকর্ডও রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে । তাই নতুন বছরের প্রথম দিন কুয়াশা ঘেরা ভোরের সঙ্গে রৌদ্রোজ্বল দিন আগামীদিনে শীতের প্রকোপ বাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন আবহবিদরা ।