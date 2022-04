কলকাতা, 2 এপ্রিল : লাগাতার বেড়ে চলেছে জ্বালানি তেলের দাম । এমন পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে ভাড়া নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের (Bengal Transport Minister Firhad Hakim) সঙ্গে বৈঠক রয়েছে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির ৷ তার আগেই একটি ক্যাব সংস্থা এক ধাক্কায় 15 শতাংশ ভাড়া বাড়িয়েছে। তার পরই অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । শনিবার তিনি জানিয়েছেন, ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন করার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে বিল আনবে রাজ্য সরকার (Bengal Government Going to Introduce a Law to Regulate App Cab Fare) ৷

তিনি এদিন বলেন, ‘‘জ্বালানির দাম বাড়ছে । তবে ভাড়া বৃদ্ধি করে এর সুরাহা হবে না । বিকল্প জ্বালানি প্রচলনের ব্যবস্থা করছি আমরা । সিএনজি ও ব্যাটারি চালিত গাড়ি চার্জ দেওয়ার স্টেশন করা হচ্ছে শহরজুড়ে ।’’ তবে আলোচনার আগেই এভাবে ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া নিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী বলেন, ‘‘অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রেণের জন্য রাজ্য আইন করবে । সেই উদ্দেশ্যে আগামী বিধানসভা অধিবেশনে বিল আনবে রাজ্য ।’’

App Cab Fare Law : অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন আনতে চলেছে রাজ্য, জানালেন ফিরহাদ

প্রসঙ্গত, আজ শনিবার শহরের একটি অ্যাপ ক্যাব সংস্থা এক ধাক্কায় 15 শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে দেয় (One of the App Cab Company in Kolkata Increases 15 percent Fare per KM) । এর ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন যাত্রীরা ৷ সম্ভবত আজ থেকেই লাগু হতে পারে নতুন ভাড়া । সংশ্লিষ্ট অ্যাপ ক্যাব সংস্থা কিলোমিটার প্রতি ভাড়া বাড়িয়ে করেছে 14 টাকা । পুরনো ভাড়া ছিল 11 টাকা 60 পয়সা । অর্থাৎ ভাড়া বাড়ল প্রায় 15 শতাংশর কাছাকাছি । পাশাপাশি এবার এসি চালানো বাধ্যতমূলক করল ওই ক্যাব সংস্থা ।

আরও পড়ুন : App Cab Fare Increases : অ্যাপ ক্যাবের 15 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি, চালকদের লাভ নিয়ে ধোঁয়াশা