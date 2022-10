কলকাতা, 16 অক্টোবর: ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে প্রায় দু’টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা আয়ের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন (Bengal Farmers Income) ৷ জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংকের (NABARD) একটি গবেষণায় এমনই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘কৃষক কল্যাণ’ ৷ সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার একটি কৃষক পরিবারের তুলনায় পঞ্জাবের একটি কৃষক পরিবারের আয় প্রায় তিনগুণ বেশি (Bengal Farmers Earn Three Times Less than Punjab) ৷

রিপোর্টে উল্লেখ, প্রথম ক্ষেত্রে রাজ্যের একটি কৃষক পরিবারের গড় মাসিক আয় (Average Monthly Income of Farmer Family in Bengal) পুরোটাই নির্ভর করে চাষবাসের উপরে ৷ যেখানে একটি কৃষক পরিবারের বার্ষিক গড় আয় (Average Annual Income of Farmer Family in Bengal) মাত্র 92 হাজার 072 টাকা ৷ যার অর্থ, মাসে গড় আয় প্রতি পরিবার পিছু 7,573 টাকা ৷ জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং উত্তরপ্রদেশ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পিছনে রয়েছে ৷ আর একটি কৃষক পরিবারের মাসিক গড় আয়ের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে পঞ্জাব ৷ সেখানকার একটি কৃষক পরিবার মাসে গড়ে 23 হাজার 133 টাকা আয় করে ৷ আর তার পরেই রয়েছে হরিয়ানা ৷ সেখানে কৃষক পরিবার পিছু মাসিক গড় আয় 18,496 টাকা ৷ তালিকার তিন নম্বরে রয়েছে কেরল 16,927 টাকা ৷

আর এনএবিএআরডি বা নাবার্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হেক্টর কৃষিজমির জন্য বরাদ্দ কৃষি ঋণের পরিমাণ ৷ আর এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সব রাজ্যের তালিকায় 15 নম্বরে রয়েছে ৷ প্রতি হেক্টরে এ রাজ্য কৃষি ঋণ দেওয়া হয় মাত্র 55 হাজার টাকা ৷ যা প্রতি একরের হিসাবে কমে দাঁড়ায় 22 হাজার টাকা ৷ জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংকের তালিকা অনুযায়ী, কৃষি ঋণ বরাদ্দের হিসাবে সবার উপরে রয়েছে কেরল ৷ সেখানে প্রতি হেক্টর জমি পিছু সর্বোচ্চ 3 লক্ষ 68 হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয় ৷ অর্থাৎ, একর প্রতি 1 লক্ষ 47 হাজার টাকা ৷

যদিও, জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংকের এই তথ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁর এই রিপোর্ট পড়ে দেখা হয়নি ৷ কিন্তু, তাঁর তরফে রিপোর্টের তথ্য নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷ তাঁর মতে, 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে কৃষক পরিবারগুলির বার্ষিক গড় আয় তিনগুণ বেড়েছে ৷ রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের রিপোর্ট তেমনটাই বলছে ৷ 2018 সালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষক পরিবারগুলির বার্ষিক গড় আয় ছিল 3 লক্ষ টাকা ৷ তবে, তিনি এও জানিয়েছেন, গত 2 বছরে সেই আয়ের পরিমাণ কমতে পারে ৷ আর তার জন্য দায়ী অতিমারি ৷