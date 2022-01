কলকাতা, 4 জানুয়ারি : শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য 2021 সালটা ছিল দুর্দান্ত ৷ তারা শুধু ঘাড়ের কাছে শ্বাস ফেলা ভারতীয় জনতা পার্টিকে অনেক পেছনে ফেলে সফল ভাবে রাজ্যের রাশই নিজেদের হাতে নেয়নি, বছর শেষে কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনেও দুরন্ত পারফরম্যান্সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ৷ তবে কলকাতা জয়ের পর এ বার শিলিগুড়ি, বিধাননগর, আসানসোল ও চন্দনগর পৌরনিগমে আসন্ন নির্বাচনের (Bengal Civic Polls 2022) জন্য নতুন করে রণকৌশল ঠিক করতে হবে তৃণমূলের ভোট ম্যানেজারদের (Bengal Civic Polls TMC's Kolkata win could face challenges in districts)৷

কলকাতা পৌরনিগমের (KMC Election 2021) 16টি বরোর 144টি ওয়ার্ডের মধ্যে 134টিই নিজেদের দখলে রেখেছে তৃণমূল ৷ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতটাই যে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কেউই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি ৷ কারণ তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল কোনও দলে 20 জন কাউন্সিলরের উপস্থিতি ৷ বিজেপি, বাম বা কংগ্রেস কেউই সেই সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি ৷ মাত্র তিনটি আসন পকেটে পুরেই ক্ষান্ত দেয় বিজেপি ৷ বাম ও কংগ্রেস দুটি করে আসনে জিতেছে ৷ আর নির্দল প্রার্থী জয় পেয়েছেন তিনটি আসনে ৷

তবে কলকাতায় যা হয়েছে, জেলার নির্বাচনে তা নাও ঘটতে পারে ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে 42টি আসনের মধ্যে 18টি নিজেদের দখলে রেখেছিল বিজেপি, তবে সেগুলির মধ্যে একটি আসনও কলকাতার ছিল না ৷ শুধু তাই নয়, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য বিধানসভায় একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ এ ক্ষেত্রেও বিজেপি কলকাতার কোনও বিধানসভা আসন নিজেদের দখলে আনতে পারেনি ৷ তারা বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে ৷

আরও পড়ুন: BJP disaster in KMC election : 27 শতাংশ থেকে কমে 9 শতাংশ, পৌরভোটে বিজেপির বিপর্যয়ে উঠে আসছে একাধিক কারণ

22 জানুয়ারি আসন্ন চার পৌরনিগম নির্বাচনও (elections to the four civic bodies to be held on January 22) হতে চলেছে জেলাতেই ৷ এগুলির মধ্যে 2015 সালে অর্থাৎ শেষবার শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল বামেরা ৷ মেয়র প্রার্থী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য ৷ তবে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম শিলিগুড়ি আসনটি খুইয়েছে ৷ সেটি দখল করেছে বিজেপি ৷ কাজেই পৌরনিগমের ভোটে সব দলেরই লড়াইয়ের ময়দান প্রশস্ত ৷ এ বারের বামেদের বাজি অশোক ভট্টাচার্য ৷ তাঁকে সামনে রেখেই বিজেপি ও তৃণমূলকে পেছনে ফেলে বোর্ড দখলের আশায় রয়েছে বাম শিবির ৷

তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলই তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রচারে ঝড় তুলেছে ৷ টিকিট না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট নেতারা নির্দল প্রার্থী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ সবমিলিয়ে শৈলরানি দার্জিলিং-এর পাদদেশে পৌরনিগম নির্বাচনের হাওয়া বেশ সরগরম ৷

চোখ রাখা যাক আসানসোলে ৷ বাবুল সুপ্রিয়র হাত ধরে পরপর লোকসভা আসনে জিতে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল আসানসোল ৷ তবে এ বার সেখানে সমীকরণ একেবারেই বদলে গিয়েছে ৷ দলবদল করে এক সময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল এখন তৃণমূলে ৷ উল্টোদিকে আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূল থেকে যোগ দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরে ৷ কাজেই আসানসোল পৌরনিগমের লড়াই জোরদার হয়ে উঠতে চলেছে ৷

আরও পড়ুন: KMC Election 2021 Result : বাংলায় ঘৃণা ও হিংসা ব্রাত্য, কলকাতা জয়ে বার্তা অভিষেকের

চন্দননগর পৌরনিগম শাসক দল তৃণমূলের গড় হিসেবে পরিচিত হলেও কলকাতার অভিজাত এলাকা সল্টলেক ও রাজারহাটকে নিয়ে গঠিত বিধাননগর পৌরনিগমের লড়াই বেশ ইন্টারেস্টিং ৷ কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে শাসক দল বিরাট ব্যবধানে জয়ী হলেও বিজেপি থেকে সব্যসাচী দত্তের তৃণমূলে ঘরওয়াপসি ও তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে ফের মনোনীত হওয়া দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছে এলাকার ঘাস-ফুলের কর্মী সমর্থকদের ৷

কলকাতায় তৃণমূলের ভোটের হার 57 শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় 72 শতাংশ হয়েছে ৷ উল্টোদিকে বিধানসভা ভোটের তুলনায় বিজেপির ভোট 20 শতাংশ থেকে কমে হয়েছে মোটে 8.9 শতাংশ ৷ তা সত্ত্বেও এ মাসের শেষে যখন জেলাগুলিতে ভোট সম্পন্ন হবে, তখন কিছুটা হলেও চমক দিতে পারে গেরুয়া শিবির ৷