কলকাতা, 9 অক্টোবর: পঞ্চায়েত নির্বাচনের (Panchayat Election) আগে বড় রদবদল হতে পারে বঙ্গ বিজেপিতে । আর সেই উদ্দেশে ডিসেম্বর মাসে সাংগঠনিক নির্বাচন করতে পারে পদ্ম শিবির (The saffron camp may have organizational polls in December) । সেথানেই বড় কোনও চমক থাকতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ।

বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রথম কয়েকমাস বঙ্গ রাজনীতিতে নিজেদের মেলে ধরার কাজ করতে পারেনি বিজেপি । এরই মধ্যে দিলীপ ঘোষের জায়গায় সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সভাপতি হয়েছেন । কয়েকটি সাংগঠনিক জেলাতেও নেতৃত্বে বদল এসেছে । তাছাড়া গত কয়েকমাসে নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনায় তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে । দলের একসময়ের মহাসচিব গ্রেফতার হয়েছেন । তাছাড়া শিক্ষা-প্রশাসনেক একাধিক শীর্ষ আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছেন । প্রায় নিয়মিত কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থায় হাজিরা দিতে হচ্ছে কয়েকজনকে । এসবের মধ্যে 13 সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) বঙ্গ রাজনীতিকে চর্চার নতুন রসদ দিয়েছে । তৃণমূলের দাবি বিজেপি বিশৃঙ্খলা করেছে । তবে গেরুয়া শিবিরের দিল্লির নেতারা নাকি সেদিন দলের কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । সামনের বছর পঞ্চায়েত আর তারপর 2024 সালের মহারণের আগের সময়টায় নিজেদের সংগঠন গুছিয়ে নিতেই সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ।

রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) জানান, গতবছর বিধানসভা নির্বাচন ছিল বলে সাংগঠনিক নির্বাচন করা যায়নি । এবার সেটা হতে পারে । কয়েকটি রদবদল অনেকদিন ধরেই করা হচ্ছে না সাংগঠনিক নির্বাচন হলে সেটা হবে। নির্বাচনের দিন-তারিখ বা সামগ্রিকভাবে নির্বাচন নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি বর্তমান সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Mazumdar) । কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সব ঠিক করবেন বলে তিনি জানান ।

আরও পড়ুন: লক্ষীপুজোয় সমস্যা হবে না বৃষ্টি, বাড়বে গরম

সভাপতি সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও দলের এক নেতা নির্বাচনের বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত বলেই জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করা একান্ত দরকার । পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনে পাওয়া 18টি আসন ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জের । গত বিধানসভায় তৃণমূলের বিপুল জয়ের পর রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই বদলেছে । এমতাবস্থায় নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে বিজেপিকে আস্থা রাখতে হবে সংগঠনের উপরেই । আর তাই সাংগঠনিক নির্বাচন করে ভোটের আগে নিজেদের তৈরি করে নিতে চায় গেরুয়া শিবির ।