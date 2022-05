কলকাতা, 29 মে : ইনি বিনি টাপা টিনি টানা টুনি টাসা, সাহেব বাবুর বউ এয়েছে দেখতে ভারী খাসা.....এই গানেই মোহিত এখন সারা বাংলা । ছোট থেকে বড় সকলে গুনগুন করছে টাপাটিনি । বিশ্বজুড়ে 50 লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে ইউটিউবে দেখে ফেলেছে টাপাটিনি । ইনস্টাগ্রামে প্রায় 47 হাজার মানুষ এই গানে কোমর দুলিয়েছেন । এয়ারপোর্ট থেকে রেস্তোরাঁ সর্বত্র বাজছে এই গান । শুধু টাপাটিনি নয়, বেলাশুরু ছবির (Belashuru Film) বাকি গানগুলোও ইতিমধ্যেই সুপারহিট ।

কী আছে এই ছবিতে ? যা একে বাংলার সীমানার বাইরে বেরিয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে ? আসলে এই ছবি মুক্তির অনেক আগে থেকেই একে প্রচারের আলোয় এনে তাক লাগিয়ে দিয়েছে প্রযোজক সংস্থা ৷ প্রচারে আনা হয়েছে অভিনবত্ব ৷ যার ঝলক দেখা গিয়েছে বাঙালির প্রিয় শাড়ি, পাঞ্জাবি থেকে চাইনিজ কুইজিনে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । চারিদিকে বেলাশুরুর পোস্টার থেকে গানের তালে নাচের ভিডিয়ো, যা প্রায়শই হচ্ছে ভাইরাল । শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় তাহলে কি দেখিয়ে দিলেন কীভাবে একটি বাংলা ছবিকে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় জাতীয় স্তরে ? সেটা হোক না আঞ্চলিক ভাষার ছবি !

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত সিনেমা বেলাশুরু

বাংলা ছবিকে এ ভাবে সারা দেশের ছবি করে তোলা অতি সহজ কাজ নয় হয়তো । কিন্তু সেটাই করে দেখিয়েছেন ছবির পরিচালক-প্রযোজকরা । বেলাশেষের সাত বছর পর মুক্তি পেয়েছে বেলাশুরু । বেলাশুরু মুক্তির আগে থেকেই এই ছবি নিয়ে আবেগ ছিল সকলের মনে ৷ কারণ এই ছবির দুই মুখ্য চরিত্র প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর মৃত্যুর পর এটি মুক্তি পেয়েছে ৷ শীর্ষ চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রয়াণের পর ছবি মুক্তির ঘটনা কেবল বাংলা নয়, ভারতীয় সিনেমায় নজিরবিহীন ৷ তবে এটাই কি সব ?

প্রবাদপ্রতিম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত সিনেমা

সাম্প্রতিক কালে মুম্বই- এর মতো বলিউডি ফিল্মের রাজত্বের মাঝে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা । বিগত কয়েকমাসে দেশ জুড়ে তাদেরই রমরমা । তুমুল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দক্ষিণী ফিল্ম, বাজার একেবারে তুঙ্গে । সেখানে বাংলায় সাফল্য পাওয়ার পর সারা দেশ জুড়ে মুক্তি পেয়েছে এবং প্রশংসিত হচ্ছে বেলাশুরু । আর সেই প্রশংসা ও অভিনন্দন আসছে স্বয়ং বলিউড অভিনেতা ও প্রযোজকদের কাছ থেকে । ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ও দিল্লিতে মুক্তি পেয়েছে বেলাশুরু ৷

বেলাশুরুর সারা দেশব্যাপী (Belashuru Released in Pan India on 27th May) মুক্তির আগে এই খবরে আপ্লুত বলি তারকা আরবাজ খানও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির অন্যতম অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ শুধু তিনি নন, জনপ্রিয় অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রীও অভিনন্দন জানান বেলাশুরুকে ।

গুজরাটি ম্যাগাজিন হালচালও সম্মান জানিয়েছে বেলাশুরুকে

অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর বেলাশুরুর টিমকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । তিনি লিখেছেন, "এই ছবিটি প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে দেখার ও ভালোবাসার শেষ সুযোগ করে দেবে এবং এই ছবিটি তাঁদের দুজনের সারাজীবনের কাজকে সম্মান জানাবে ।" তিনি ছবির পরিচালক নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন । এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রবীনা ট্যান্ডন, প্রযোজক বনি কাপুর । তাঁরা সকলেই সারা দেশে বেলাশুরুর মুক্তির জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।

আমূল গ্র্যাফিক্স টপিক্যাল আকারে পোস্ট করে

এই ফিল্মটিকে নিজেদের মতো করে সম্মান জানিয়েছে আমূল থেকে বাংলার সিআইডি ৷ বিশেষ মিষ্টি থেকে প্রিয় গোপাল বিষয়ীর শাড়ির কালেকশনে জায়গা করে নিয়েছে বেলাশুরু ৷ দেশের বৃহত্তম ডেয়ারি ব্র্যান্ড নিজেদের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে সৌমিত্র-স্বাতীলেখার গ্র্যাফিক্স টপিক্যাল আকারে পোস্ট করে (Amul pays tribute to Soumitra Chatterjee and Swatilekha Sengupta) ৷ যেখানে আমূল গার্লকেও দেখা গিয়েছে ৷ টপিক্যালের ক্যাপশনে লেখা, 'দিজ বেলা উইল নেভার এন্ড ৷ আমূল টেস্ট ইসে শুরু ৷" বাংলায় যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "এ বেলা কখনও শেষ হওয়ার নয় ৷ স্বাদ শুরু হয় আমূলেই ৷" চাইনিজ খাবারের ব্র্যান্ড চাউম্যান আবার এনেছে বেলাশুরু স্পেশাল মেনু ।

বাংলার সিআইডি সম্মান জানিয়েছে

সিআইডি টাপাটিনির সুরকে হাতিয়ার করে সাইবার ক্রাইম থেকে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছে । সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে লেখা....ইনি বিনি টাপা টিনি টানা টুনি টাসা, পাসওয়ার্ড জটিল হলে তবেই হবে খাসা । স্পাইসজেট সংস্থার বিমান সেবিকারা কলকাতা বিমানবন্দরে করেছেন ফ্ল্যাশ মব, নেচেছেন টাপাটিনির তালে ৷ তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন বেলাশুরুর অভিনেত্রী মনামী ঘোষও । এ ছাড়াও গুজরাটি ম্যাগাজিন হালচালও সম্মান জানিয়েছে বেলাশুরুকে । তাদের পাতায় তুলে ধরেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও বেলাশুরু ছবিটিকে । সাফল্যের রহস্য জানতে পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ মেসেজ করেও তার কোনও উত্তর আসেনি ৷

আরও পড়ুন : Belashuru Film : নিঃসঙ্গ নবতিপর দেবব্রত ঘোষকে পাশে নিয়ে বেলাশুরু দেখলেন নগরপাল

উল্লেখ্য, 20 মে রাজ্যে মুক্তি পেয়েছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত এই ছবি ৷ শুক্রবার সারা ভারতে মুক্তি পেয়েছে বেলাশুরু ৷ আর এক সপ্তাহের বক্স অফিস কালেকশন বলে দিচ্ছে দর্শকের কাছে বেলাশুরু-র গ্রহণযোগ্যতা ৷ এছাড়াও আমেরিকা, কানাডা, সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়াতেও ছবিটি মুক্তি পেয়েছে (Belashuru Film released all India and internationally)। বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে এ যেন বাংলা সিনেমার বেলাশুরু...